أخبار فلسطين اليوم..فدوى البرغوثى: ترشح مروان للرئاسة لم يعد خيارا له

ركزت أخبار فلسطين اليوم على تصريحات المحامية فدوى البرغوثى، حول ترشح زوجها القائد مروان البرغوثى لرئاسة فلسطين، فيما تناولت أخبار فلسطين اليوم تصريحات الدكتور صائب عريقات حول دعمه لترشح مروان البرغوثى للرئاسة.>وأبرزت أخبار فلسطين اليوم تصريحات المحامية فدوى البرغوثى زوجة القيادى الفلسطينى مروان البرغوثى، التى أكدت أن مسألة ترشح مروان البرغوثى لرئاسة فلسطين لم تعد خيارا له ، بل واجب عليه لأن الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب الفلسطينى يطالبون مروان بضرورة استمرار دوره النضالى بالترشح للرئاسة لإنقاذ الحالة الفلسطينية.

وأكدت "البرغوثى" فى تصريحات خاصة لليوم السابع من فلسطين، مساء السبت، أن مروان البرغوثى قائد وزعيم فلسطينى يثق أبناء شعبه فى قدرته على النضال السياسى والمقاوم لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى، واصفة تصريحات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور صائب عريقات حول دعمه لترشح مروان البرغوثى بـ"الأهم" خلال المرحلة السابقة .

> ونقلت أخبار فلسطين اليوم عن البرغوثى قولها: "الأخ صائب تحدث بما ينصف ويستحقه مروان وهو أمر محل تقدير من طرفى ولكن بالتأكيد هذا الكلام يحتاج إلى جهد كبير ليترجم على أرض الواقع ويحتاج إلى موقف موحد أيضا من كل اعضاء اللجنة المركزية الذين ينتظر منهم مروان كلمة حق ليس بحقه فقط وإنما بحق المشروع الفلسطينى لنيل حريتنا واستقلالنا".

وأشارت إلى وجود تقصير على مدار الـ 14 عاما الماضية حول ملف اعتقال القائد والمناضل مروان البرغوثى، مشيرة لعدم بذل أى جهود للإفراج عنه من السجون الإسرائيلية، داعية القيادة الفلسطينية لوضع قضية الإفراج عن القائد مروان البرغوثى على سلم أولوياتها باعتباره زعيما وطنيا فلسطينيا قادرا على تحسين الحالة الفلسطينية.

وأوضحت أن العرب والفلسطينيين المتابعين لمروان البرغوثى لا يستغربوا أى جهود له لإنهاء الانقسام الراهن، مشيرة لدوره فى كتابة وثيقة الأسرى الفلسطينيين للوفاق الوطنى التى أقنع القيادات الفلسطينية بالتوقيع عليها، مؤكدة أن القائد مروان البرغوثى لم ينقطع عن دعم المصالحة واللوم على الأطراف المنقسمة، وأنه لم ييأس يوما لإنهاء الانقسام الفلسطينى واستمر فى جهوده الداعمة للمصالحة التى تتعلق بمصلحة الشعب الفلسطينى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى الذى يعيش فى أريحية نتيجة الانقسام الفلسطينى.

فيما أبرزت أخبار فلسطين اليوم إعلان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن القائد الفلسطينى مروان البرغوثى الأكثر شعبية، مضيفا فى تصريح له:"لو قرر مروان البرغوثى الترشح للرئاسة سأكون أول من يدعمه".

وأكد "عريقات" فى لقاء تليفزيونى أن من سيخلف الرئيس محمود عباس أبو مازن سيأتى من خلال صناديق الاقتراع ، مشيرا إلى أن مروان قائد وطنى ضحى بعمره كله من أجل فلسطين و إذا ما رغب فى الترشيح سأدعمه".

ودعا صائب عريقات إلى تحقيق الوحدة الوطنية والمصالحة الفلسطينية، مؤكدا أنه لا يمكن أن تعود دولة فلسطين إلا بتحقيق الوحدة الوطنية وتحديد العلاقة مع إسرائيل.