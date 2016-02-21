أخبار عاجلة

السيسي للبابا تواضروس: الدولة لن يثنيها شيء عن مواجهة الإرهاب -
بوتين يعزي السيسي في ضحايا مارجرجس: جريمة تدهش بوحشيتها -
مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية» -
البابا فرانسيس: نصلي من أجل ضحايا تفجير «مارجرجس» -
المفتي يدين «تفجير مارجرجس»: مجرمون يستهدفون وحدة الشعب -
بالصور| مدير أمن أسوان يتفقد الخدمات الأمنية أمام الكنائس عقب تفجير طنطا -
السيسي يدعو مجلس الدفاع الوطني للانعقاد عقب «تفجير طنطا» -
راعي كنسية العذراء بالأقصر: داعش وراء تفجيرات طنطا و القاصد غالب -
انفجار في كنيسة مار مرقس بالإسكندرية -
عفت السادات: الأحداث الإرهابية الغادرة لن تنال من وحدة النسيج الوطني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

عميد بلدية صبراتة: خلايا نائمة تتحرك بشكل سرى فى المدينة وأستغرب موقف تونس

Google+ Print
عميد بلدية صبراتة: خلايا نائمة تتحرك بشكل سرى فى المدينة وأستغرب موقف تونس عميد بلدية صبراتة: خلايا نائمة تتحرك بشكل سرى فى المدينة وأستغرب موقف تونس
نفى عميد بلدية صبراتة، حسين الدّوادى، وجود تنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الغارات التى شنها البنتاجون على متطرفين بمدينة صبراتة، معربا عن دهشته من استنكار الليبية المؤقتة معتبرا إياه مجرد أقاويل دون القيام بأى أفعال وعدم تواصلها مع المسؤولين فى المدينة.

وأكد "الدّوادى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مدينة صبراتة من أكثر المدن استقرارا وهدوءا، لكنها تتعرض لوجود بعض الخلايا الإرهابية النائمة، مشيرا لعدم وجود اى اهتمام بالمدينة رغم المطالبات التى تتقدم بها البلدية للحكومات المتتالية.

وأشار إلى عدم وجود أى دعم مادى من قبل الحكومة للمجالس البلدية وعدم وجود نية صادقة لدعم المؤسسات الأمنية من جيش وشرطة، كاشفا عن عدم وجود أماكن محددة للإرهابيين بصبراتة يمكن معرفتها لأنها تتحرك بشكل سرى نتيجة القبضة الأمنية فى صبراتة.

واستنكر تدفق الإرهابيين من تونس ، وعدم استهدافهم الارهابيين التونسيين فى أراضيها وتركهم للدخول إلى ليبيا واستهدافهم بالرغم من وجودهم فى جبل الشعنابى وعدم استهدافهم هناك، مشيرا إلى وجود أمر غريب حول ترك تلك العناصر تدخل ليبيا، مشددا على ضرورة وجود تنسيق بين واشنطن والحكومة الليبية قبيل القيام بأى عملية عسكرية داخل البلاد لاستهداف العناصر الإرهابية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان