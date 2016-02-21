عميد بلدية صبراتة: خلايا نائمة تتحرك بشكل سرى فى المدينة وأستغرب موقف تونس

نفى عميد بلدية صبراتة، حسين الدّوادى، وجود تنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الغارات التى شنها البنتاجون على متطرفين بمدينة صبراتة، معربا عن دهشته من استنكار الحكومة الليبية المؤقتة معتبرا إياه مجرد أقاويل دون القيام بأى أفعال وعدم تواصلها مع المسؤولين فى المدينة.

وأكد "الدّوادى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مدينة صبراتة من أكثر المدن استقرارا وهدوءا، لكنها تتعرض لوجود بعض الخلايا الإرهابية النائمة، مشيرا لعدم وجود اى اهتمام بالمدينة رغم المطالبات التى تتقدم بها البلدية للحكومات المتتالية.

وأشار إلى عدم وجود أى دعم مادى من قبل الحكومة للمجالس البلدية وعدم وجود نية صادقة لدعم المؤسسات الأمنية من جيش وشرطة، كاشفا عن عدم وجود أماكن محددة للإرهابيين بصبراتة يمكن معرفتها لأنها تتحرك بشكل سرى نتيجة القبضة الأمنية فى صبراتة.

واستنكر تدفق الإرهابيين من تونس ، وعدم استهدافهم الارهابيين التونسيين فى أراضيها وتركهم للدخول إلى ليبيا واستهدافهم بالرغم من وجودهم فى جبل الشعنابى وعدم استهدافهم هناك، مشيرا إلى وجود أمر غريب حول ترك تلك العناصر تدخل ليبيا، مشددا على ضرورة وجود تنسيق بين واشنطن والحكومة الليبية قبيل القيام بأى عملية عسكرية داخل البلاد لاستهداف العناصر الإرهابية.