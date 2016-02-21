توزيع حقائب مدرسية وقرطاسية على 1300 طالب فلسطيني

انتهت هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية من تنفيذ المرحلة الثانية من حملة «العلم للجميع» في محافظات الضفة الغربية والقدس الشرقية واستفاد منها نحو ألف و300 طالب وطالبة من طلبة المدارس ممن تم توزيع حقائب مدرسية وقرطاسية عليهم بقيمة تجاوزت 75 ألف درهم.

وقال مفوض عام الهيئة في الضفة الغربية إبراهيم راشد إن الهيئة بدأت بتنفيذ المرحلة الثانية من هذه الحملة خلال شهر رمضان الماضي، مشيراً إلى تنفيذ هذه المرحلة من الحملة بالتعاون مع جمعيات ولجان مجتمعية في الضفة الغربية واشتملت على توزيع الحقائب المدرسية ومستلزماتها على الطلبة الأيتام والفقراء والمحتاجين وأولئك الذين تعيش عائلاتهم أوضاعاً اقتصادية صعبة تحول دون تمكينها من توفير مستلزمات دراسة أبنائها.

تكريم

وأوضح أن هيئة الأعمال تنفذ حملة «العلم للجميع» بشكل سنوي لتكريم المتفوقين من الطلبة من كافة المراحل المدرسية على قاعدة أن العلم سلاح الإنسان الأقوى في مواجهة التخلف، وهي بذلك تعزز التنافس الشريف بين الطلبة وتعلي قيمة العلم كمنهج وثقافة وطنية تعزز القيمة الاجتماعية وتنعكس إيجاباً على القيمة الاقتصادية.