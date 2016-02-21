مبادرة يوم بلا مركبات تنطلق اليوم

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي تنطلق اليوم مبادرة «يوم بلا مركبات» في دورتها السابعة بتنظيم من بلدية دبي، ومشاركة ما يقارب 1000 جهة حكومية وخاصة وشبه حكومية.

وقال المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي: إن المبادرة تم تغيير مسماها من دوام بلا مركبات إلى يوم بلا مركبات ليكون أكثر شمولية ودلالة، اذ تعد واحدة من أكبر المبادرات البيئية التي تشهدها الإمارة والمنطقة، خاصة بمشاركة قطاعات: التعليم، والتجزئة، والفنادق؛ والمصارف،وذوي الاحتياجات الخاصة، غيرها من الجهات.

حرص

وأوضحت المهندسة علياء الهرمودي مدير إدارة البيئة ببلدية دبي رئيسة اللجنة العليا للمبادرة، أن حرص العديد من الجهات من مختلف شرائح المجتمع على المشاركة الفاعلة في المبادرة، يؤكد تنامي الحس بالمسؤولية المجتمعية تجاه قضايا البيئة على مستوى الإمارة، مما سيسهم بشكل أكيد في تعزيز المكتسبات في مجال حماية البيئة، واستدامة الموارد الطبيعية في الإمارة لأجيال الحاضر والمستقبل.

فعاليات

وتتضمن فعاليات المبادرة فعالية رياضية أساسية، لتحفيز مختلف أفراد المجتمع لاستخدام الدراجة الهوائية كوسيلة صديقة للبيئة في التنقل داخل الإمارة، بالإضافة إلى برنامج حافل من الفعاليات والمشاركات، ومعرض بيئي مقام على هامش المبادرة لعرض العديد من الأفكار والمستجدات ذات العلاقة بتحسين نوعية وجودة الهواء والبيئة.

ركوب الدراجة

وأوضحت الهرمودي أن فعالية ركوب الدراجات ستنطلق اليوم في العديد من المناطق من بينها منطقتا جميرا، وديرة حيث المبنى الرئيسي للبلدية، وبالتالي فهي تستهدف أفراد المجتمع بشكل عام من مرتادي المنطقة الساحلية للإمارة بالإضافة إلى موظفي البلدية.

وقالت: «فكرة الفعالية تتمثل باستخدام دراجة هوائية تعمل بالطريقة الاعتيادية عن طريق تدوير العجلة بالأقدام في حين تم تجهيز الدراجة بخلاط لتجهيز عصير الفواكه يعمل الخلاط عن طريق التدوير لعجلة الدراجة، وقد استقطبت الفعالية مشاركة واسعة ومن كلا الجنسين، والمميز في الفعالية أنها تجمع بين جانب تعزيز الممارسة الرياضية والمتعة وتحفيز استخدام الدراجة الهوائية كوسيلة صديقة للبيئة كونها لا تتسبب بأية إنبعاثات ملوثة لبيئة الهواء مثل المركبات ومن هنا يتبين طبيعة الربط بين الفعالية وفكرة وأهداف مبادرة يوم بلا مركبات

دعم

كما أكدت على أن الدعم المقدم من قبل الأمانة العامة للمجلس التنفيذي للمبادرة يؤكد الدعم الحكومي لها، ودور المكتب الإعلامي لحكومة دبي في التعريف بها واستقطاب الترويج الإعلامي لها، كلها عوامل تؤكد لكافة المعنيين عالمياً ومحلياً مدى التزام الإمارة بالاتفاقيات البيئية الدولية ذات العلاقة ومنها اتفاقية الأمم المتحدة حول التغير المناخي (بروتوكول كيوتو) الهادفة للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، خاصةً وأن مبادرة يوم بلا مركبات ترتكز بالأساس على عدم استخدام المركبات الشخصية في التنقل والوصول لمواقع العمل، والاستعاضة عن ذلك باستخدام الوسائل الصديقة للبيئة، الأمر الذي يسهم في الحد من انبعاثات المركبات وخاصةً غاز ثاني أكسيد الكربون وبالتالي خفض البصمة الكربونية للإمارة

«اتصالات» تشارك في المبادرة

أعلنت »اتصالات« مشاركتها في مبادرة بلدية دبي »يوم بلا مركبات« وقامت بحملة توعوية على نطاق الشركة شجعت فيها جميع الموظفين والعاملين في مبانيها عبر إمارات الدولة لحفز المشاركة في المبادرة من خلال الاستغناء عن مركباتهم الخاصة والاستعاضة عنها بإحدى وسائل النقل الصديقة للبيئة أو وسائل النقل الجماعي.

وأشاد فارس حمد فارس، نائب الرئيس للاتصال المؤسسي في »اتصالات«، بالجهود التي تبذلها بلدية دبي للتشجيع على تبني الحلول المستدامة لمواجهة التحديات البيئية مثل تزايد البصمة الكربونية، مؤكداً أن مشاركة »اتصالات« في مبادرة »يوم بلا مركبات« إنما تعكس مساعيها التوعوية لتنمية الحس بالمسؤولية المجتمعية تجاه البيئة بين موظفيها وبناء ثقافة تعي أهمية الحفاظ على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية الوطنية.