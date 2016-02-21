فيلاميني متحدثا عن النني: استمتعت باللعب معه

تحدث ماثيو فيلاميني لاعب وسط أرسنال عن مشاركته بجوار محمد النني لاعب الوسط الدولي لأول مرة.

النني شارك كأساسي في تعادل أرسنال أمام هال سيتي في كأس إنجلترا. لقاء شهد تواجد فيلاميني في منتصف الملعب بجوار النني لأول مرة.

وقال فيلاميني: اللعب بجوار النني كان ممتعا بالنسبة لي".

وأضاف في تصريحات للموقع الرسمي لنادي أرسنال "كانت شراكة جيدة جدا من الناحية الدفاعية ومن ناحية نقل اللعب إلى الهجوم".

وأكمل حديثه قائلا: "استمتعت باللعب بجوار النني وعلينا مواصلة ذلك".

أولى مباريات النني مع أرسنال كانت في كأس إنجلترا أمام بيرنلي ولكن لعب بجوار فرانسيس كوكلين وغاب فيلاميني عن التشكيل الأساسي.

قبل أن يلعب فيلاميني لأول مرة بجوار النني في لقاء انتهى بتعادل أرسنال سلبيا مع رفاق أحمد المحمدي لتتجه المباراة إلى الإعادة.

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