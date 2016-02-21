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فينجر: العار بسبب ما حدث في لقاء هال سيتي؟ انظروا إلى النني وميرتساكر

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فينجر: العار بسبب ما حدث في لقاء هال سيتي؟ انظروا إلى النني وميرتساكر فينجر: العار بسبب ما حدث في لقاء هال سيتي؟ انظروا إلى النني وميرتساكر

"عار؟ بالتأكيد لا.انظروا إلى النني وميرتساكر وفيلاميني وغيرهم".. هكذا تحدث آرسين فينجر المدير الفني لنادي أرسنال عقب التعادل أمام هال سيتي في كأس إنجلترا.

وشارك محمد النني في تعادل أرسنال السلبي أمام هال سيتي لتتجه المباراة إلى الإعادة. لقاء شهد العديد من التغييرات على تشكيل الفريقين كعادة مباريات الكأس. فهل شعر فينجر بالعار بسبب الاعتماد على أسماء مختلفة عن الأساسية ولم تحقق الفوز؟

أجاب فينجر: "لا. لا أعتقد ذلك نهائيا. هذا يعني أننا نمتلك مجموعة ليست جيدة في تشكيلنا. ولا أعتقد ذلك".

وأكمل حديثه قائلا: "انظروا إلى أوسبينا وتشامبرز وميرتساكر وكوتسيلني وجيبس ومحمد النني وفيلاميني. جميعهم عناصر دولية".

وتابع في تصريحات للموقع الرسمي لنادي أرسنال "البعض يريد مني إعطاء الفرصة للشباب، وعندما يحدث ذلك يقولون أنه عار. هذا غير صحيح".

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