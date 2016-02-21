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ضبط تشكيل عصابى أثناء التنقيب عن الآثار فى قنا ومصرع أحد أفراده

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ضبط تشكيل عصابى أثناء التنقيب عن الآثار فى قنا ومصرع أحد أفراده ضبط تشكيل عصابى أثناء التنقيب عن الآثار فى قنا ومصرع أحد أفراده
لقى عامل مصرعه أثناء محاولة التنقيب عن الآثار بمساعدة آخرين بمنزل فى مدينة الوقف بقنا، وتم القبض على باقى المتهمين.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن إخطارًا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث يفيد بتمكن قوة أمنية برئاسة النقيب مصطفى دياب، وإشراف العقيد إبراهيم سليمان من ضبط تشكيل عصابى أثناء محاولتهم التنقيب عن الآثار بمنزل ملك "بركات.س.ح" عامل بمدينة الوقف بمساعدة 3 آخرين، وأفادت الأجهزة الأمنية أن أحد أفراد التشكيل لقى مصرعه ويدعى "عطيتو.م.ع" أثناء عملية التنقيب بعد سقوط حجر عليه أودى بحياته.

جار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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مصر 365