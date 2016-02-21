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برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 21/2 /2016

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برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 21/2 /2016 برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 21/2 /2016

الجوزاء على الصعيد المهنى:


>تتعامل مع مشكلات العمل بشكل انفعالى غير مبرر، وتحتاج إلى التصرف بحكمة واتزان أكثر من ذلك، الاعتياد على التعامل مع أخطاء المحيطين فى العمل، بشكل شخصى، سيجلب لك كثير من العداوات، ذلك لأن عنصر الدقة والتخطيط للعمل يوجد عند الأشخاص بنسب متفاوتة، فلا تظن أن جميع مثلك وتتصرف وفقاً لذلك.

على الصعيد العاطفى:


>لا تنظر للأمور دائماً بنظرة تشاؤمية، فذلك بالتأكيد سيؤثر على حالتك المزاجية، والاعترافات الجريئة تجلب لك كثيراً من المشكلات، لا تفصح عن أسراك إلا للشخصيات التى تثق بها، حتى لا تندم بعد ذلك، فالأسرار تفقد قيمتها إذا خرجت إلى العقليات التى لا تقدرها.

على الصعيد الصحي:


>أمورك الصحية على ما يرام، لكن أحذر من الانفعالات الكثيرة، خاصة غنك من الأشخاص الذين تتأثر حالتهم الصحية، بالغضب والانفعالات، حتى إن لم يظهر عليك ذلك، المشوربات المهدئة ستعينك كثيراً هذه الفترة، وممارسة الرياضة تحسن كثيراً من حالتك المزاجية.

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء ان يعيش فترة عصيبة فى المحيط العملى، بسبب توقعه الأفضل دائماً من المحيطين به، القدرات الدماغية نسبية فلا تعتقد أن الجميع بنفس نسبة ذكائك، ولا تجعل نظرتك التشاؤمية تسيطر على حياتك حتى لا تفقد الإحساس بمتعتها، وحاول أن تتعامل مع المواقف باتزان عصبى لا تتجنتب المشكلات الصحية.

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مصر 365

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