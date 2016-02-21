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برج اليوم الحمل الأحد 21/2/2016

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برج اليوم الحمل الأحد 21/2/2016 برج اليوم الحمل الأحد 21/2/2016

برج الحمل على الصعيد المهنى:
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على الرغم من التفوق وحصد المزيد من النتائج المرضية بالنسبة لابناء هذا البرج إلا انه هذه الفترة ستكون الأصعب بالنسبة لهم، فسيمرون ببعض المشاكل فى مجال عملهم، ربما تهدد منصبهم إلى الخطر أو تطيح بالمركز الذى وصلوا لهن لذلك يجب ان يكونوا أكثر حذرا .

على الصعيد العاطفى:
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سيكتشفون حقيقة الشخص الذى طالما شعروا انه نصفهم الاخر، فالمشاكل ستقتحم حياتهم وتجعلهم فى حاجة إلى أخذ وقت كافى للتخلص من أثار هذا الحب الظالم، لكن يجب ان لا يتخذوا من هذا الكلام كمبررا لهمن ويحاولوا إعادة ترتيب اولوياتهم للحصول على الشكل المناسب للعلاقة

برج الحمل على الصعيد الصحى:
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نتيجة للضغط العصبى الذى تعرضوا له يجب أن يكونوا أكثر حرصا على حالتهم الصحية ويتعرضوا إلى الفحوصات الطبية حتى إذا لم يشعروا بألم.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل :
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للأسف أيام صعبة سيواجهونها أبناء هذا البرج خاصة على مستوى الحياة العاطفية التى قد تقلب حياتهم رأس على عقب .

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