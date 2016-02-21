حظك اليوم برج الحوت الأحد 21 / 2/2016

برج الحوت على الصعيد المهنى:

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على الصعيد العاطفى:

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برج الحوت على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

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تعانى فى الفترة الأخيرة من قلة التركيز اليوم فى أمورك المهنيه وتقوم بالعديد من الأخطاء نتيجة لعدم تركيزك فحاول أن تكون يقظًا، تحتاج الى التخطيط أكثر ومراعاة الدقه فى كل ما تقوم به اليوم حتى لا تفسد عملك ليس هناك عيب من طلب المساعده من زملائك فى العمل فلا تتردد فى طلبها عندما تحتاج إلى ذلك.تنتظر أخبار جيده اليوم بعد ما مررت به فى الأيام السابقه من توتر فى علاقتك مع شريك حياتك فأنت تعلم جيدا أن عدم مصارحتك للشريك هى سبب كل ما مررت به فحاول أن تكون صريحا معه فى أفعالك وكلامك حتى تنعم بالهدوء وراحة البال وتتطور علاقتك معه بشكل إيجابى وتنطلقان معًا نحو مستقبل أفضل.انتبه لنفسك اليوم وإلى ما تتناوله من طعام جيدا حتى لا تصاب بالحساسية أو سوء الهضم اليوم مناسب جدا للتخلص من البدانة والوزن الزائد وتطهير جسمك من السموم، أبدأ فى حميتك الغذائية التى طالما أجلتها وساعد نفسك بممارسة التمارين الرياضيه فهى المفتاح لصحة أفضل.تعانى هذه الفترة من الشعور بالعصبية وتحتاج إلى العزله وممارسة التأمل فى كل ما يدور حولك ينصحك الفلك بأخذ أجازه قصيرة فى مكان هادئ حتى تستعيد نشاطك وتتخلص من الضغوطات.