حظك اليوم برج الميزان الأحد 21/2/2016

برج الميزان على الصعيد المهنى:

>تقدير مواهبك فى مكان عملك وهدية لطيفة فى منزلك اليوم، لديك جهد هائل فى حياتك المهنية الإشادة والمكافأة لهذا الغرض ينتظروك، هذه هى المرة التى تتمتع فيها بثمار العمل الخاص بك أنت من المحتمل أن تنغمس فى بعض الجولات التسويقية المكلفة اليوم. على الصعيد العاطفى:

>أنت بحاجة إلى أن ندرك أن الحدود هى علامة على وجود علاقة صحية، لا تتعدى مساحتك الشخصية مع شريك حياتك ، ولا تحاول تبرير ذلك باسم الحب، ستحدث لك أشياء قد تؤدى إلى مضاعفات خطيرة فى المستقبل. برج الميزان على الصعيد الصحى:

>بسبب عوامل التنقل يفضل أن تنمى اللياقة البدنية الخاصة بك ، تحاول ترتيب نظام حياتك ولياقتك مع الخبراء، قد تكون عرضة للعدوى اليوم جدا، وسوف تأخذ أدوية البرد لتحسين تنفسك عليك أن تحذر من حدوث اضطراب لديك فى المعدة. توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>تستطيع الشروع فى شراكة مع أحد أصدقائك اليوم، ستوفر مغامراتك لك الاثارة والمتعة، مساعدة ودعم قد يأتى من القطاع غير متوقع تماما، ومع ذلك، ستفتح هذه الفرصة لفترة قصيرة من الزمن،لذلك، عليك أن تكون سريعا وحاسما.

شبكةعيونالإخبارية

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