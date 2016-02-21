حظك اليوم برج القوس الأحد 21/2/2016

برج القوس على الصعيد المهنى:

>اجتهادك واهتمامك بعملك، وبذل كل ما فى إمكانك له، هذا من شأنه أن يقدم لك الكثير من فرص العمل، وقد تصل إلى حلمك، وأن تصل أيضا فى حياتك المهنية لما تتمنى دوماً. على الصعيد العاطفى:

>الحياة فترات، لذا إن مررت ببعض التوترات فى علاقتك العاطفية، فهذا لا يعنى أنك يجب عليك الانفصال، هذا يعنى أنك تحتاج فقط أن تستوعب الموقف وتحتويه، وستعبرا بذلك بر الأمان. برج القوس على الصعيد الصحى:

>صحتك كالشمعة، إن قمت بحرقها من أجل الجوانب الأخرى فى حياتك، فلن تستطيع أن تضيئها مرة ثانية، كن حذراً ورتب أولوياتك، ونظم وقتك كى تتمكن من المواصلة. توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>لا ضرر أن تتراجع فى قرار أخذته، مادمت تأكدت من عدم صحته، فلا تكابر ولا تستمر فى طريق تعلم أنه خطأ لمجرد فقط أنك بدأت فيه.

شبكةعيونالإخبارية

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