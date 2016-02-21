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حظك اليوم برج السرطان الأحد 21/2/2016

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حظك اليوم برج السرطان الأحد 21/2/2016 حظك اليوم برج السرطان الأحد 21/2/2016

على الصعيد المهنى:


>إن شعرت بالإرهاق والأرق فى العمل فى بداية يومك، وإن شعرت أن أدائك لا يسير على ما يرام، عليك أن تفصل ولو لربع ساعة من العمل، لتستطيع أن تعاود العمل من جديد بروح جديدة.

على الصعيد العاطفى:
>

كى لا تندم على أنك قمت بتضييع شريكة حياتك من يديك بسبب تفاصيل بسيطة كان بوسعك فعلها، ولم تقم بها، إذاً عليك أن تأخذ بالك من أشياء إن فعلتها ستسعدها سعادة كبيرة، لذلك انتبه لهذه التفاصيل الصغيرة.

برج السرطان على الصعيد الصحى:


>نومك لساعات قليلة لن يضر أحد سواك، فالعمل لن يفيدك إن تعثرت صحتك، لذا حاول الموازنة بين جوانب حياتك المختلفة، فلبدنك عليك حق.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:


>القدرات الإبداعية لأى شخص تمكنه من اوصول لهدفه، لذا اطمئن، فتركيزك على قدراتك وتنميتها سيساعدك على الوصول إلى ما تريد.

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مصر 365

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