حظك اليوم برج السرطان الأحد 21/2/2016

برج السرطان على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

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برج السرطان على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>إن شعرت بالإرهاق والأرق فى العمل فى بداية يومك، وإن شعرت أن أدائك لا يسير على ما يرام، عليك أن تفصل ولو لربع ساعة من العمل، لتستطيع أن تعاود العمل من جديد بروح جديدة.كى لا تندم على أنك قمت بتضييع شريكة حياتك من يديك بسبب تفاصيل بسيطة كان بوسعك فعلها، ولم تقم بها، إذاً عليك أن تأخذ بالك من أشياء إن فعلتها ستسعدها سعادة كبيرة، لذلك انتبه لهذه التفاصيل الصغيرة.>نومك لساعات قليلة لن يضر أحد سواك، فالعمل لن يفيدك إن تعثرت صحتك، لذا حاول الموازنة بين جوانب حياتك المختلفة، فلبدنك عليك حق.>القدرات الإبداعية لأى شخص تمكنه من اوصول لهدفه، لذا اطمئن، فتركيزك على قدراتك وتنميتها سيساعدك على الوصول إلى ما تريد.