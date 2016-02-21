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حظك اليوم برج الثور الأحد 21/2/2016

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حظك اليوم برج الثور الأحد 21/2/2016 حظك اليوم برج الثور الأحد 21/2/2016

برج الثور على الصعيد المهنى:


>لقد تم الحصول على الكثير من المساعدة من زملاء العمل الخاص بك لذلك، وأنت تسير لمساعدة شخص اليوم سوف تثبت أقدامك فى عملك، وستزيد من شعبيتك فى حين قد تضطر للعمل لفترة أطول قليلا اليوم، وهذا يستحق الجهد المبذول.

على الصعيد العاطفى:


>تستطيع الحصول على بعض المتعة الحقيقية مع بعض الأشخاص المضحكين المقربين لقلبك، يجب أن تحسن علاقتك مع شريك حياتك، كن واقعيا ومعقولا، إذا كنت غير راض عن الواقع فلا بد أن يكون هناك شيء يمكنك القيام به حيال ذلك، لتحسين علاقتك بشريكك.

برج الثور على الصعيد الصحى:


>تريد العثور على شخص معين اليوم، لكن نتيجة بحثك الكثير عنه ستتعب صحتك، لكن الحماس المتبادل بينكم سيساعدك على دفع نفسك لمزيد من الصحة واللياقة البدنية صحتك واللياقة البدنية، يمكنك أيضا المشاركة فى الحدث الرياضى الآن.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:


>سيكون فى اليوم تصفيق ومديح لك، قد تتلقى جائزة من العروض المتميزة الخاصة بك، عليك تغيير البعض من مبادئك للأحسن ويفضل أن تكون مرنا، مجرد محاولة لإعادة تقييم قراراتكم قبل ما تفعلها يجعلها فعالة.

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مصر 365

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