أخبار عاجلة

السيسي للبابا تواضروس: الدولة لن يثنيها شيء عن مواجهة الإرهاب -
بوتين يعزي السيسي في ضحايا مارجرجس: جريمة تدهش بوحشيتها -
مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية» -
البابا فرانسيس: نصلي من أجل ضحايا تفجير «مارجرجس» -
المفتي يدين «تفجير مارجرجس»: مجرمون يستهدفون وحدة الشعب -
بالصور| مدير أمن أسوان يتفقد الخدمات الأمنية أمام الكنائس عقب تفجير طنطا -
السيسي يدعو مجلس الدفاع الوطني للانعقاد عقب «تفجير طنطا» -
راعي كنسية العذراء بالأقصر: داعش وراء تفجيرات طنطا و القاصد غالب -
انفجار في كنيسة مار مرقس بالإسكندرية -
عفت السادات: الأحداث الإرهابية الغادرة لن تنال من وحدة النسيج الوطني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الأسد حظك ليوم الأحد 21 فبراير

Google+ Print
برج الأسد حظك ليوم الأحد 21 فبراير برج الأسد حظك ليوم الأحد 21 فبراير

برج الأسد على الصعيد المهنى..


>اليوم قد تمر ببعض الضغوط التى تؤثر على عملك، ولكنك سيكون لديك القدرة على تجاوز كل هذه الأزمات بصدر رحب، وتستطع أن تتخلص كذلك من العصبية والتوتر، كما أنه سيكون لديك القدرة على تحقيق حلم كنت تسعى إليه منذ فترة طويلة.

على الصعيد العاطفى..


>مشاكلك الأسرية التى تمر بها فى الفترة الماضية كان لها تأثير سلبى على علاقتك بشريك الحياة، ولكن عليك أن تعرف أن هناك دور اتجاهه يجب القيام به مهما كانت حالتك، كذلك يفضل أن تبتعد قليلاً عن بعض الأزمات والضغوط حتى تمارس معه الحياة بشكل طبييعى.

على الصعيد الصحى..


>تعكر المزاج والعصبية التى تجدهم فى العمل، قد يكون لهم مردود سئ عليك فيما بعد، كما أن هناك بعض المشاكل الجسدية والعقلية التى تؤدى بك إلى الشعور بالإجهاد والقلق والتوتر، مما يدفعك إلى اتخاذ بعض القرارات الخاطئة، ويكون هذا له تأثير سئ على صحتك فيما بعد.

توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة..


>يتوقع علماء الفلك أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات النفسية لك، بسبب الضغوط المستمرة التى تتعرض لها فى العمل، كما أن هذا سيجعلك تتخذ قرار صائب بالذهاب إلى الطبيب النفسى، عليك كذلك مراعاة بدنك أكثر من ذلك، واحصل على قسط كافِ من النوم الهادئ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365