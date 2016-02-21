برج الأسد حظك ليوم الأحد 21 فبراير

برج الأسد على الصعيد المهنى..

>اليوم قد تمر ببعض الضغوط التى تؤثر على عملك، ولكنك سيكون لديك القدرة على تجاوز كل هذه الأزمات بصدر رحب، وتستطع أن تتخلص كذلك من العصبية والتوتر، كما أنه سيكون لديك القدرة على تحقيق حلم كنت تسعى إليه منذ فترة طويلة. على الصعيد العاطفى..

>مشاكلك الأسرية التى تمر بها فى الفترة الماضية كان لها تأثير سلبى على علاقتك بشريك الحياة، ولكن عليك أن تعرف أن هناك دور اتجاهه يجب القيام به مهما كانت حالتك، كذلك يفضل أن تبتعد قليلاً عن بعض الأزمات والضغوط حتى تمارس معه الحياة بشكل طبييعى. على الصعيد الصحى..

>تعكر المزاج والعصبية التى تجدهم فى العمل، قد يكون لهم مردود سئ عليك فيما بعد، كما أن هناك بعض المشاكل الجسدية والعقلية التى تؤدى بك إلى الشعور بالإجهاد والقلق والتوتر، مما يدفعك إلى اتخاذ بعض القرارات الخاطئة، ويكون هذا له تأثير سئ على صحتك فيما بعد. توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة..

>يتوقع علماء الفلك أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات النفسية لك، بسبب الضغوط المستمرة التى تتعرض لها فى العمل، كما أن هذا سيجعلك تتخذ قرار صائب بالذهاب إلى الطبيب النفسى، عليك كذلك مراعاة بدنك أكثر من ذلك، واحصل على قسط كافِ من النوم الهادئ.

شبكةعيونالإخبارية

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