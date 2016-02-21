برج الجدى حظك اليوم الأحد 2016/2/21

على الصعيد المهنى:

>تقدم كبير سيشهده هذا البرج على المستوى العملىن فمزيدمن التقدم والاخبار السعيدة التى ستلحق بهمن لذلك يجب أن يكونوا اكثر هدوءا وأن لا يتعجلون من الحصول على ما يرغبون به حتى لا يقعون فى مشاكل قد تؤجل من تحقيق طموحهم.. على الصعيد العاطفى:

>على الرغم من المشاكل العاطفية التى ألحقت بأبناء هذا البرج فى الفترة الاخيرة نتيجة لعدم تفاهمه مع الطرف الاخر إلا انه سيستعيد حالته الرومانسية العاطفية التى طالما حاول ان يعيشها، لذلك سيكون هذا اليوم بداية لقصة غرامية جديدة. على الصعيد الصحى:

>ارتفاع كبير فى مستوى الصحة بالنسبة لأبناء هذا البرج فعلى الرغم من الألأم التى يعانون منها بالنسبة للراس والظهر إلا أنهم سيشعرون بتحسن كبير بعد نتيجة الفحوصات الأخيرة التى خضعوا لها توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.

شبكةعيونالإخبارية

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