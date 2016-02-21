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برجك اليوم الدلو اليوم الأحد 2016/2/21

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برجك اليوم الدلو اليوم الأحد 2016/2/21 برجك اليوم الدلو اليوم الأحد 2016/2/21

لبرج الدلو:
>على الصعيد المهنى:


>يتسم أبناء هذا البرج بالعملية والطموح والطاقة التى ليس لها حدود، لذلك على الرغم من المشاكل التى سيتعرضون لها فى هذا اليوم فى أماكن عملهم إلا أنهم سيتخطون كافة المشاكل بفضل هذه العوامل والدوافع وسيتخطون هذه المرحلة تماما.
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>على الصعيد العاطفى:


>حالة من التوهج والبريق والتألق سيعيشها أبناء البرج فى هذه الأيام فسيظل شريك الحياة هو أكثر الناس التى ستقف على جواره وسيمرره من أى أزمات فى العمل او على أى مستوى أخر، لذك الاعتناء به هو مهمته فى هذه الفترة .

على الصعيد الصحى:


>لا داعى للقلق بخصوص الحالة الصحية، فكل الفحوصات ستؤكد على أنكم تستمتعون بصحة جيدة والأمراض المزمنة بعيدة كل البعد عنكم.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:


>بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.

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مصر 365

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