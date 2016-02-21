برجك اليوم الدلو اليوم الأحد 2016/2/21

حظك اليوم لبرج الدلو:

>على الصعيد المهنى:



>على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>يتسم أبناء هذا البرج بالعملية والطموح والطاقة التى ليس لها حدود، لذلك على الرغم من المشاكل التى سيتعرضون لها فى هذا اليوم فى أماكن عملهم إلا أنهم سيتخطون كافة المشاكل بفضل هذه العوامل والدوافع وسيتخطون هذه المرحلة تماما.>حالة من التوهج والبريق والتألق سيعيشها أبناء البرج فى هذه الأيام فسيظل شريك الحياة هو أكثر الناس التى ستقف على جواره وسيمرره من أى أزمات فى العمل او على أى مستوى أخر، لذك الاعتناء به هو مهمته فى هذه الفترة .>لا داعى للقلق بخصوص الحالة الصحية، فكل الفحوصات ستؤكد على أنكم تستمتعون بصحة جيدة والأمراض المزمنة بعيدة كل البعد عنكم.>بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.