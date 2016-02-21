برجك اليوم العذراء ليوم الأحد 2016/2/21

حظك اليوم لبرج العذراء:

>حظك لبرج العذراء على الصعيد المهنى:

حظك لبرج العذراء على الصعيد العاطفى:

حظك لبرج العذراء على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>القلق والتوتر من الممكن أن يطيح ببعض الفرص التى لم تأت لك وستجعلك فى حاجة إلى إعادة ترتيب أولوياتك واهتماماتك حتى، لذلك يتطلب هذا الوقت منك المزيد من الانتباه لكل صغيرة وكبيرة تحدث فى عملك حتى لا تفوتك الفرصة التى ربما لا تتكرر مجددا.>الحب سيكون أهم العناصر المحفزة والإيجابية فى حياة هؤلاء، لذلك يجب ان يحافظوا عليه على قدر المستطاع، وأن يستسلموا إلى احكام الحب والرومانسية والعاطفة بعيدا عن حسابات العقل حتى يشعروا بالسعادة الحقيقية.>ارتفاع ملحوظ بالنسبة لحياتهم الصحية، فعلفى الرغم من الأعراض المرضية التى تعرضوا لها فى الفترات السابقة نتيجة للضغوطات النفسية إلا أنهم سيعرون بانتعاشة وتحسن كبير صحيا. .>سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودوا على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.