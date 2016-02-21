حظك اليوم توقعات الأبراج 21 فبراير

برج الأسد حظك ليوم الأحد 21 فبراير

>برج الأسد على الصعيد المهنى..

على الصعيد العاطفى..

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على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة..

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حظك اليوم برج الثور الأحد 21 / 2/2016

>برج الثور على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

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برج الثور على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

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حظك اليوم برج السرطان الأحد 21/2/2016

>برج السرطان على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

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برج السرطان على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

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حظك اليوم برج القوس الأحد 21/2/2016

>برج القوس على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

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برج القوس على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

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حظك اليوم برج الميزان الأحد 21 / 2/2016

>برج الميزان على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

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برج الميزان على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

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برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 21/2 /2016

>الجوزاء على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

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برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

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توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء:

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برج العقرب حظك اليوم الأحد 21/2 /2016

>برج العقرب على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

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العقرب على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

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برج الجدى حظك اليوم الأحد 2016/2/21

>على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفي:

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على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

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برج اليوم الحمل الأحد 21/2/2016

>برج الحمل على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

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برج الحمل على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل :

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>حظك اليوم برج الحوت الأحد 21 / 2/2016

>برج الحوت على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

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برج الحوت على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

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برجك اليوم الدلو اليوم الأحد 2016/2/21

>حظك اليوم لبرج الدلو :

>على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو :

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برجك اليوم العذراء ليوم الأحد 2016/2/21

>حظك اليوم لبرج العذراء :

>حظك لبرج العذراء على الصعيد المهني:

حظك لبرج العذراء على الصعيد العاطفى:

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حظك لبرج العذراء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

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>اليوم قد تمر ببعض الضغوط التى تؤثر على عملك، ولكنك سيكون لديك القدرة على تجاوز كل هذه الأزمات بصدر رحب، وتستطع أن تتخلص كذلك من العصبية والتوتر، كما أنه سيكون لديك القدرة على تحقيق حلم كنت تسعى إليه منذ فترة طويلة.مشاكلك الأسرية التى تمر بها فى الفترة الماضية كان لها تأثير سلبى على علاقتك بشريك الحياة، ولكن عليك أن تعرف أن هناك دور اتجاهه يجب القيام به مهما كانت حالتك، كذلك يفضل أن تبتعد قليلاً عن بعض الأزمات والضغوط حتى تمارس معه الحياة بشكل طبييعى.تعكر المزاج والعصبية التى تجدهم فى العمل، قد يكون لهم مردود سئ عليك فيما بعد، كما أن هناك بعض المشاكل الجسدية والعقلية التى تؤدى بك إلى الشعور بالإجهاد والقلق والتوتر، مما يدفعك إلى اتخاذ بعض القرارات الخاطئة، ويكون هذا له تأثير سئ على صحتك فيما بعد.يتوقع علماء الفلك أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات النفسية لك، بسبب الضغوط المستمرة التى تتعرض لها فى العمل، كما أن هذا سيجعلك تتخذ قرار صائب بالذهاب إلى الطبيب النفسى، عليك كذلك مراعاة بدنك أكثر من ذلك، واحصل على قسط كافِ من النوم الهادئ.>لقد تم الحصول على الكثير من المساعدة من زملاء العمل الخاص بك لذلك، وأنت تسير لمساعدة شخص اليوم سوف تثبت أقدامك فى عملك، وستزيد من شعبيتك فى حين قد تضطر للعمل لفترة أطول قليلا اليوم، وهذا يستحق الجهد المبذول.تستطيع الحصول على بعض المتعة الحقيقية مع بعض الأشخاص المضحكين المقربين لقلبك، يجب أن تحسن علاقتك مع شريك حياتك، كن واقعيا ومعقولا، إذا كنت غير راض عن الواقع فلا بد أن يكون هناك شيء يمكنك القيام به حيال ذلك، لتحسين علاقتك بشريكك.تريد العثور على شخص معين اليوم، لكن نتيجة بحثك الكثير عنه ستتعب صحتك، لكن الحماس المتبادل بينكم سيساعدك على دفع نفسك لمزيد من الصحة واللياقة البدنية صحتك واللياقة البدنية، يمكنك أيضا المشاركة فى الحدث الرياضى الآن.سيكون فى اليوم تصفيق ومديح لك، قد تتلقى جائزة من العروض المتميزة الخاصة بك، عليك تغيير البعض من مبادئك للأحسن ويفضل أن تكون مرنا، مجرد محاولة لإعادة تقييم قراراتكم قبل ما تفعلها يجعلها فعالة.>إن شعرت بالإرهاق والأرق فى العمل فى بداية يومك، وإن شعرت أن أدائك لا يسير على ما يرام، عليك أن تفصل ولو لربع ساعة من العمل، لتستطيع أن تعاود العمل من جديد بروح جديدة.كى لا تندم على أنك قمت بتضييع شريكة حياتك من يديك بسبب تفاصيل بسيطة كان بوسعك فعلها، ولم تقم بها، إذاً عليك أن تأخذ بالك من أشياء إن فعلتها ستسعدها سعادة كبيرة، لذلك انتبه لهذه التفاصيل الصغيرة.نومك لساعات قليلة لن يضر أحد سواك، فالعمل لن يفيدك إن تعثرت صحتك، لذا حاول الموازنة بين جوانب حياتك المختلفة، فلبدنك عليك حق.القدرات الإبداعية لأى شخص تمكنه من الوصول لهدفه، لذا اطمئن، فتركيزك على قدراتك وتنميتها سيساعدك على الوصول إلى ما تريد>اجتهادك واهتمامك بعملك، وبذل كل ما فى إمكانك له، هذا من شأنه أن يقدم لك الكثير من فرص العمل، وقد تصل إلى حلمك، وأن تصل أيضا فى حياتك المهنية لما تتمنى دوماً.الحياة فترات، لذا إن مررت ببعض التوترات فى علاقتك العاطفية، فهذا لا يعنى أنك يجب عليك الانفصال، هذا يعنى أنك تحتاج فقط أن تستوعب الموقف وتحتويه، وستعبرا بذلك بر الأمان.صحتك كالشمعة، إن قمت بحرقها من أجل الجوانب الأخرى فى حياتك، فلن تستطيع أن تضيئها مرة ثانية، كن حذراً ورتب أولوياتك، ونظم وقتك كى تتمكن من المواصلة.لا ضرر أن تتراجع فى قرار أخذته، مادمت تأكدت من عدم صحته، فلا تكابر ولا تستمر فى طريق تعلم أنه خطأ لمجرد فقط أنك بدأت فيه>تقدير مواهبك فى مكان عملك وهدية لطيفة فى منزلك اليوم، لديك جهد هائل فى حياتك المهنية الإشادة والمكافأة لهذا الغرض ينتظروك، هذه هى المرة التى تتمتع فيها بثمار العمل الخاص بك أنت من المحتمل أن تنغمس فى بعض الجولات التسويقية المكلفة اليوم.أنت بحاجة إلى أن ندرك أن الحدود هى علامة على وجود علاقة صحية، لا تتعدى مساحتك الشخصية مع شريك حياتك ، ولا تحاول تبرير ذلك باسم الحب، ستحدث لك أشياء قد تؤدى إلى مضاعفات خطيرة فى المستقبل.بسبب عوامل التنقل يفضل أن تنمى اللياقة البدنية الخاصة بك ، تحاول ترتيب نظام حياتك ولياقتك مع الخبراء، قد تكون عرضة للعدوى اليوم جدا، وسوف تأخذ أدوية البرد لتحسين تنفسك عليك أن تحذر من حدوث اضطراب لديك فى المعدة.تستطيع الشروع فى شراكة مع أحد أصدقاءك اليوم، ستوفر مغامراتك لك الاثارة والمتعة، مساعدة ودعم قد يأتى من القطاع غير متوقع تماما، ومع ذلك، ستفتح هذه الفرصة لفترة قصيرة من الزمن، لذلك عليك أن تكون سريعا وحاسما.>تتعامل مع مشكلات العمل بشكل انفعالى غير مبرر، وتحتاج إلى التصرف بحكمة واتزان أكثر من ذلك، الاعتياد على التعامل مع أخطاء المحيطين فى العمل، بشكل شخصى، سيجلب لك كثير من العداوات، ذلك لأن عنصر الدقة والتخطيط للعمل يوجد عند الأشخاص بنسب متفاوتة، فلا تظن أن جميع مثلك وتتصرف وفقاً لذلك.لا تنظر للأمور دائماً بنظرة تشاؤمية، فذلك بالتأكيد سيؤثر على حالتك المزاجية، والاعترافات الجريئة تجلب لك كثيراً من المشكلات، لا تفصح عن أسراك إلا للشخصيات التى تثق بها، حتى لا تندم بعد ذلك، فالأسرار تفقد قيمتها إذا خرجت إلى العقليات التى لا تقدرها.أمورك الصحية على ما يرام، لكن أحذر من الانفعالات الكثيرة، خاصة غنك من الأشخاص الذين تتأثر حالتهم الصحية، بالغضب والانفعالات، حتى إن لم يظهر عليك ذلك، المشوربات المهدئة ستعينك كثيراً هذه الفترة، وممارسة الرياضة تحسن كثيراً من حالتك المزاجية.يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء ان يعيش فترة عصيبة فى المحيط العملى، بسبب توقعه الأفضل دائماً من المحيطين به، القدرات الدماغية نسبية فلا تعتقد أن الجميع بنفس نسبة ذكائك، ولا تجعل نظرتك التشاؤمية تسيطر على حياتك حتى لا تفقد الإحساس بمتعتها، وحاول أن تتعامل مع المواقف باتزان عصبى لا تتجنتب المشكلات الصحية.>الشعور بالاضطهاد من قبل الزملاء، يمكن أن يكون خاطئاً، راجع نفسك ربما تكون بعض تصرفاتك فى محيط العمل، تجعل الزملاء ينفرون منك، لذلك تلك هذا الشعور منك، تفتقر إلى السيطرة على حديثك فى بعض الأحيان، مما يجعل المحيطين بك يتضررون من كلماتك، فكر فى الكلام قبل أن تنطق به.العناد دائماً يكون أول أسباب المشكلات، حاول أن تراعى مستوى تفكير شريك حياتك، ولا تعتقد أن رأيك دائماً هو الصواب، ربما تكون آراء الحبيب هى الأصح فى هذه الفترة، وتكون أفكاره هى الأقرب للتنفيذ، استوعب الشخصيات المقربة منك ولا تترك تشبثك بالرأى يفسد علاقتك بالآخرين.أمورك الصحية مستقرة، والأفراط فى تناول الوجبات الدسمة من الممكن أن يؤثر عليك فى الأيام القادمة، الصداع والأرق من أهم المشكلات التى تزعجك هذه الفترة، ويمكنك التغلب عليها بتناول بعض الأطعمة مثل البلح والبرتقال واليوسفى، ولا تنسى عصير الليمون بالعسل حتى يساعدك على التخفيف من ألام الصداع.يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يعيش فترة غير متزنة فى حياته الشخصية بسبب اعتقاده الدائم أنه الوحيد الذى يفكر بشكل صحيح، ولأن مولود العقرب يملك مجموعة من الصفات التى تجعل المحيطين ينفروا منه فى بعض الوقات مثل حب الظهور، و السيطرة على مجريات الحديث، يواجه مشكلات بسيطة فى محيط العمل.>تقدم كبير سيشهده هذا البرج على المستوى العملىن فمزيدمن التقدم والاخبار السعيدة التى ستلحق بهمن لذلك يجب أن يكونوا اكثر هدوءا وأن لا يتعجلون من الحصول على ما يرغبون به حتى لا يقعون فى مشاكل قد تؤجل من تحقيق طموحهم..على الرغم من المشاكل العاطفية التى ألحقت بأبناء هذا البرج فى الفترة الاخيرة نتيجة لعدم تفاهمه مع الطرف الاخر إلا انه سيستعيد حالته الرومانسية العاطفية التى طالما حاول ان يعيشها، لذلك سيكون هذا اليوم بداية لقصة غرامية جديدة .ارتفاع كبير فى مستوى الصحة بالنسبة لأبناء هذا البرج فعلى الرغم من الألأم التى يعانون منها بالنسبة للراس والظهر إلا أنهم سيشعرون بتحسن كبير بعد نتيجة الفحوصات الأخيرة التى خضعوا لهابعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.>على الرغم من التفوق وحصد المزيد من النتائج المرضية بالنسبة لابناء هذا البرج إلا انه هذه الفترة ستكون الأصعب بالنسبة لهم، فسيمرون ببعض المشاكل فى مجال عملهم، ربما تهدد منصبهم إلى الخطر أو تطيح بالمركز الذى وصلوا لهن لذلك يجب ان يكونوا أكثر حذرا .سيكتشفون حقيقة الشخص الذى طالما شعروا انه نصفهم الاخر، فالمشاكل ستقتحم حياتهم وتجعلهم فى حاجة إلى أخذ وقت كافى للتخلص من أثار هذا الحب الظالم، لكن يجب ان لا يتخذوا من هذا الكلام كمبررا لهمن ويحاولوا إعادة ترتيب اولوياتهم للحصول على الشكل المناسب للعلاقةنتيجة للضغط العصبى الذى تعرضوا له يجب أن يكونوا أكثر حرصا على حالتهم الصحية ويتعرضوا إلى الفحوصات الطبية حتى إذا لم يشعروا بألم .للأسف أيام صعبة سيواجهونها أبناء هذا البرج خاصة على مستوى الحياة العاطفية التى قد تقلب حياتهم رأس على عقب .>تعانى فى الفترة الأخيرة من قلة التركيز اليوم فى أمورك المهنيه وتقوم بالعديد من الأخطاء نتيجة لعدم تركيزك فحاول أن تكون يقظًا، تحتاج الى التخطيط أكثر ومراعاة الدقه فى كل ما تقوم به اليوم حتى لا تفسد عملك ليس هناك عيب من طلب المساعده من زملائك فى العمل فلا تتردد فى طلبها عندما تحتاج إلى ذلك.تنتظر أخبار جيده اليوم بعد ما مررت به فى الأيام السابقه من توتر فى علاقتك مع شريك حياتك فأنت تعلم جيدا أن عدم مصارحتك للشريك هى سبب كل ما مررت به فحاول أن تكون صريحا معه فى أفعالك وكلامك حتى تنعم بالهدوء وراحة البال وتتطور علاقتك معه بشكل إيجابى وتنطلقان معًا نحو مستقبل أفضل.انتبه لنفسك اليوم وإلى ما تتناوله من طعام جيدا حتى لا تصاب بالحساسية أو سوء الهضم اليوم مناسب جدا للتخلص من البدانة والوزن الزائد وتطهير جسمك من السموم، أبدأ فى حميتك الغذائية التى طالما أجلتها وساعد نفسك بممارسة التمارين الرياضيه فهى المفتاح لصحة أفضل.تعانى هذه الفترة من الشعور بالعصبية وتحتاج إلى العزله وممارسة التأمل فى كل ما يدور حولك ينصحك الفلك بأخذ أجازه قصيرة فى مكان هادئ حتى تستعيد نشاطك وتتخلص من الضغوطات.>يتسم أبناء هذا البرج بالعملية والطموح والطاقة التى ليس لها حدود، لذلك على الرغم من المشاكل التى سيتعرضون لها فى هذا اليوم فى أماكن عملهم إلا أنهم سيتخطون كافة المشاكل بفضل هذه العوامل والدوافع وسيتخطون هذه المرحلة تماما.حالة من التوهج والبريق والتألق سيعيشها أبناء البرج فى هذه الأيام فسيظل شريك الحياة هو أكثر الناس التى ستقف على جواره وسيمرره من أى أزمات فى العمل او على أى مستوى أخر، لذك الاعتناء به هو مهمته فى هذه الفترة .لا داعى للقلق بخصوص الحالة الصحية، فكل الفحوصات ستؤكد على أنكم تستمتعون بصحة جيدة والأمراض المزمنة بعيدة كل البعد عنكم .بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.>القلق والتوتر من الممكن أن يطيح ببعض الفرص التى لم تأتى لك وستجعلك فى حاجة إلى إعادة ترتيب أولوياتك واهتماماتك حتى، لذلك يتطلب هذا الوقت منك المزيد من الانتباه لكل صغيرة وكبيرة تحدث فى عملك حتى لا تفوتك الفرصة التى ربما لا تتكرر مجددا.الحب سيكون أهم العناصر المحفزة والإيجابية فى حياة هؤلاء، لذلك يجب ان يحافظوا عليه على قدر المستطاع، وأن يستسلموا إلى احكام الحب والرومانسية والعاطفة بعيدا عن حسابات العقل حتى يشعروا بالسعادة الحقيقية.ارتفاع ملحوظ بالنسبة لحياتهم الصحية ، فعلفى الرغم من الأعراض المرضية التى تعرضوا لها فى الفترات السابقة نتيجة للضغوطات النفسية إلا أنهم سيعرون بانتعاشة وتحسن كبير صحيا.سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودوا على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.