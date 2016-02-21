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النني: جاهزون للإعادة في ملعب هال سيتي

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النني: جاهزون للإعادة في ملعب هال سيتي النني: جاهزون للإعادة في ملعب هال سيتي

قال محمد النني لاعب وسط أرسنال إنه لسوء الحظ لم يتمكن فريقه من التأهل للدور التالي في كأس الاتحاد الإنجليزي بعد التعادل السلبي أمام هال سيتي في دور الـ16.

ويحتكم الفريقان للإعادة بعد أسبوعين وفقا للوائح كأس الاتحاد الإنجليزي بعد التعادل.

وأضاف النني عبر حسابه الرسمي على فيسبوك قائلا: "نحن جاهزون ونتطلق لخوض مباراة الإعادة في ملعب كي سي معقل هال سيتي".

وتابع "لسوء الحظ لم نتأهل إلى الدور التالي".

ولعب النني المباراة كاملة ضد هال سيتي للمرة الثانية مع أرسنال منذ انضمامه من بازل هذا الشتاء.

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