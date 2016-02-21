لتجنب النحافة والسمنة.. نظام غذائى للنباتيين يمد الجسم بالعناصر الضرورية

الشخص النباتى هو ذلك الذى لا يفضل تناول اللحوم بكل أنواعها وأشكالها وما يستخرج منها، ويحب الخضراوات والفاكهة والنشويات ولكن بعض النباتيين يعزفون عن اللحم الأحمر والدواجن، ويتناولون فقط الأسماك.

وأوضحت الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، أن هناك أنظمة متوازنة للنباتيين، تجعلهم يتمتعون بالرشاقة، ويتخلصون من عشوائية تناولهم الطعام والتى قد تؤدى إلى سمنتهم على عكس اعتقاد البعض.

وأضافت الدكتورة صفاء: تنظيم الشخص النباتى لطعامه، يقيه من الإصابة بالسمنة أو النحافة، كما يقيه من النقص الحاد من العناصر الغذائية الذى يحدث لأغلب هذه الفئة من الناس، ويؤثر على صحتهم بالسلب.

ويتمثل النظام الغذائى وفقًا لأخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة فى:

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الإفطار:

وفى الغداء :

ويكون العشاء:

>• ثمرة بطاطس متوسطة مسلوقة أو مشوية>• طبق سلطة الخضار>• نصف رغيف بلدى>أو>• طبق متوسط من الفول مضاف إليه ملعقة واحدة من زيت الزيتون أو قطعة من الجبن خالية الدسم>• نصف رغيف من الخبز البلدى>• طبق سلطة خضار>ولمن يتناولون الأسماك من النباتيين تحتوى وجبة الغداء على :>• طبق خضار سوتيه وخمس ملاعق مكرونة>• علبه تونة بعد التخلص من زيتها مع طبق سلطة ملئ بالخضار>• سمكتان مشويتان من الحجم الجيد ونصف رغيف خبز بلدى وطبق سلطة خضار>• طبق متوسط من الخضار المطبوخ بدون دهون و4 ملاعق أرز>• ثمرتان فاكهة من الحجم والطعم الجيدين>• كوب شاى أو فنجان قهوة بدون سكر