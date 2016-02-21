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بالصور.. شباب جامعة قناة السويس يتألقون بمسابقة إبداع 4 بالإسكندرية

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بالصور.. شباب جامعة قناة السويس يتألقون بمسابقة إبداع 4 بالإسكندرية بالصور.. شباب جامعة قناة السويس يتألقون بمسابقة إبداع 4 بالإسكندرية
انطلقت التصفيات التمهيدية لمسابقة إبداع الثقافية الموسم الرابع إبداع 4 والتى تنفذها وزارة الشباب والرياضة برئاسة المهندس خالد عبد العزيز للعام الرابع على التوالى، داخل الجامعات والمعاهد المصرية.

وتألق فريق شباب جامعة قناة السويس للموسيقى والكورال والذى يشارك فريق الجامعة فى المسابقات تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة والدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف فاتن السيد مدير عام رعاية الشباب ومنى حسن مدير النشاط الفنى بالإدارة العامة لرعاية الشباب فريق الجامعة بقيادة المايسترو (أحمد محمود عبد الوهاب) مدرب الموسيقى، والمايسترو (بسمة محمود إبراهيم) مدرب الكورال.

وتتضمن "برنامج فريق الموسيقى" موسيقى (فتافيت السكر) أداء المجموعة - (لونجا نهاوند) أداءالمجموعة والعزف الفردى وموسيقى (تملى فى قلبي) عزف الطالبة (ميرنا منير) على آلة (البيانو) وموسيقى (ذهب الليل) عزف الطالب (أحمد دياب) على آلة (التشيللو) وموسيقى (ذهب الليل) عزف الطالب (رفيق يوسف) على آلة (البيانو) و"برنامج فريق الكورال" وأغنية (حبيبى وعنيا) أداء المجموعة- أغنية (شباب الدنيا) أداءالمجموعة.

والغناء الفردى: أغنية (دارى العيون) غناء الطالب (حسن محمد) وأغنية (الزهور) غناء الطالبة (روجينا حسن) - أغنية (راح توحشينى) غناء الطالب (أسامة عطية) كما ضم كليات (تربية - آداب - تجارة - طب بيطرى - هندسة - صيدلة - أسنان – زراعة).

فريق جامعة القناة (1)

فريق جامعة القناة (2)

فريق جامعة القناة (3)

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