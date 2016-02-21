"مكافحه الفساد" بالإسكندرية يطالب البرلمان بقانون "حماية المبلغ والشاهد"

قال محمد توفيق، المنسق العام للمركز القومى لمكافحة الفساد بالإسكندرية إن الفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية موجودة فى كل المجتمعات، ومنتشرة على مر التاريخ .

و أشار فى بيان صادر عن المركز، إلى أن الفساد يكلف خزانة الدولة حوالى 200 مليار جنيه ، وقال :"نحن الآن نمر بظروف اقتصادية غاية فى الصعوبة، خصوصا مع الارتفاع الجنونى للدولار، بما يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصرى، وبما أننا دولة تعتمد على الاستيراد فى العديد من المجالات أهمها الغذاء والدواء، ولأجل ذلك يجب مكافحة الفساد بكل أشكاله ".

و شدد على أهمية إصدار قانون "حماية الشهود والمبلغين"، وقال "إن عدم وجود هذا القانون يفتح الباب للفساد، خاصة وأن مصر وقعت سنة 2005 بالأمم المتحدة على معاهدة مكافحة الفساد وإلى الآن المبلغ أو الشاهد لا يجدا من يحميهما ".

و أضاف أنه من الضرورى على مجلس النواب، إصدار قانون حماية المبلغ والشاهد، بدورته التشريعية الحالية.