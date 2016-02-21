أخبار عاجلة

السيسي للبابا تواضروس: الدولة لن يثنيها شيء عن مواجهة الإرهاب -
بوتين يعزي السيسي في ضحايا مارجرجس: جريمة تدهش بوحشيتها -
مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية» -
البابا فرانسيس: نصلي من أجل ضحايا تفجير «مارجرجس» -
المفتي يدين «تفجير مارجرجس»: مجرمون يستهدفون وحدة الشعب -
بالصور| مدير أمن أسوان يتفقد الخدمات الأمنية أمام الكنائس عقب تفجير طنطا -
السيسي يدعو مجلس الدفاع الوطني للانعقاد عقب «تفجير طنطا» -
راعي كنسية العذراء بالأقصر: داعش وراء تفجيرات طنطا و القاصد غالب -
انفجار في كنيسة مار مرقس بالإسكندرية -
عفت السادات: الأحداث الإرهابية الغادرة لن تنال من وحدة النسيج الوطني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ندوة توعوية لمعلمات محو الأمية بالمراغة فى سوهاج لتعريفهن بمراحل تنقية المياه

Google+ Print
ندوة توعوية لمعلمات محو الأمية بالمراغة فى سوهاج لتعريفهن بمراحل تنقية المياه ندوة توعوية لمعلمات محو الأمية بالمراغة فى سوهاج لتعريفهن بمراحل تنقية المياه
قال المهندس ناجح إبراهيم رئيس شركة المياه والصرف الصحى بسوهاج فى بيان له، إن إدارة التوعية والإعلام بقطاع شمال نظمت ندوة توعوية لمعلمات محو الأمية بالمراغة بسوهاج، حيث شاركت فى الرحلة عدد 35 معلمة، تم خلال الزيارة تعريفهن بمراحل تنقية المياه بداية من نهر النيل، مرورا ببئر المياه العكرة، وصولا إلى بئر التوزيع نهاية بالفلاتر، حتى يصل كوب ماء نظيف للمواطن.

وأضاف رئيس شركة المياه، أنه توجد بالشركة 11 سيارة معملية مجهزة على مستوى جميع المراكز، وأن جميع العينات الحقلية مطابقة للمواصفات، ولابد من تكاتف الجميع ودفع فواتير المياه، لكى يتسنى للشركة القيام بأعمال الإحلال والتجديد لشبكات المياه وتقديم أفضل خدمة للمواطن السوهاجى، وتم توزيع برشورات التوعية، والتى تحث على ترشيد استهلاك المياه بالطرق العلمية الحديثة والمحافظة على مياه نهر النيل من التلوث، وتم مطالبتهن بتوصيل الرسالة التوعوية إلى الأهالى والزملاء.

فيما تحدث الدكتور حسين السمان الكميائى بمحطة مياه الشرب بالمراغة عن مخاطر استعمال الطلمبات الحبشية، وما ينتج عنها من كوارث بيئية وتم توعيتهن بمخاطر سد النهضة، وما ينتج عنه من خفض حصة من مياه نهر النيل، وكذلك تم توعيتهن بمخاطر استعمال الفلاتر وأنها تسبب هشاشة العظام عند الأطفال.

وأشار إلى أن حصة مصر من مياه نهر النيل 55 ونصف مليار متر مكعب سنويا، وأن حصة الفرد تبلغ 715 مترا مكعبا سنويا، وأن هذا يجعلنا نفكر جديا فى ترشيد استهلاك المياه بالطرق العلمية الحديثة والمحافظة على مياه نهر النيل من التلوث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية»

مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية»

مدير أمن كفر الشيخ لـ"مصراوي": تشديد الحراسات أمام الكنائس بعد أحداث طنطا

مدير أمن كفر الشيخ لـ"مصراوي": تشديد الحراسات أمام الكنائس بعد أحداث طنطا

مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا

مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا

التليفزيون المصري: ارتفاع عدد ضحايا انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا إلى 25 قتيلًا

التليفزيون المصري: ارتفاع عدد ضحايا انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا إلى 25 قتيلًا