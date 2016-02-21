ندوة توعوية لمعلمات محو الأمية بالمراغة فى سوهاج لتعريفهن بمراحل تنقية المياه

قال المهندس ناجح إبراهيم رئيس شركة المياه والصرف الصحى بسوهاج فى بيان له، إن إدارة التوعية والإعلام بقطاع شمال نظمت ندوة توعوية لمعلمات محو الأمية بالمراغة بسوهاج، حيث شاركت فى الرحلة عدد 35 معلمة، تم خلال الزيارة تعريفهن بمراحل تنقية المياه بداية من نهر النيل، مرورا ببئر المياه العكرة، وصولا إلى بئر التوزيع نهاية بالفلاتر، حتى يصل كوب ماء نظيف للمواطن.

وأضاف رئيس شركة المياه، أنه توجد بالشركة 11 سيارة معملية مجهزة على مستوى جميع المراكز، وأن جميع العينات الحقلية مطابقة للمواصفات، ولابد من تكاتف الجميع ودفع فواتير المياه، لكى يتسنى للشركة القيام بأعمال الإحلال والتجديد لشبكات المياه وتقديم أفضل خدمة للمواطن السوهاجى، وتم توزيع برشورات التوعية، والتى تحث على ترشيد استهلاك المياه بالطرق العلمية الحديثة والمحافظة على مياه نهر النيل من التلوث، وتم مطالبتهن بتوصيل الرسالة التوعوية إلى الأهالى والزملاء.

فيما تحدث الدكتور حسين السمان الكميائى بمحطة مياه الشرب بالمراغة عن مخاطر استعمال الطلمبات الحبشية، وما ينتج عنها من كوارث بيئية وتم توعيتهن بمخاطر سد النهضة، وما ينتج عنه من خفض حصة مصر من مياه نهر النيل، وكذلك تم توعيتهن بمخاطر استعمال الفلاتر وأنها تسبب هشاشة العظام عند الأطفال.

وأشار إلى أن حصة مصر من مياه نهر النيل 55 ونصف مليار متر مكعب سنويا، وأن حصة الفرد تبلغ 715 مترا مكعبا سنويا، وأن هذا يجعلنا نفكر جديا فى ترشيد استهلاك المياه بالطرق العلمية الحديثة والمحافظة على مياه نهر النيل من التلوث.