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صحة الشرقية: الانتهاء من التدريب على أنظمة وبرامج علاج حالات السموم

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صحة الشرقية: الانتهاء من التدريب على أنظمة وبرامج علاج حالات السموم صحة الشرقية: الانتهاء من التدريب على أنظمة وبرامج علاج حالات السموم
نظمت مديرية الصحة بالشرقية، السبت، حفلا ختاميا لدورة تدريب الأطباء ، والصيادلة، والتمريض ،وفنى التحاليل الطبية، على أنظمة وبرامج علاج حالات السموم، والتى عقدتها الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، برئاسة الدكتور خالد الخطيب ،وبرعاية وكيل وزارة الصحة، الدكتور شريف مكينن وذلك بمقر قاعة المؤتمرات بمستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق، بحضور الدكتور عصام فرحات مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة، والدكتور محمد رشاد مدير مستشفى الأحرار التعليمى ، والدكتور محمد سيف مدير إدارة السموم بالوزارة.

وقال الدكتور عصام فرحات مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، إنه تم توزيع شهادات نجاح الدورة التى حضرها أكثر من 30 متدربا من مستشفى الأحرار التعليمى ومستشفى حميات الزقازيق، مشيرا إلى أنه قام بالتدريب أساتذة من جامعة القاهرة وعين شمس، كما تم وضع بروتوكول تدريب مع جامعة الزقازيق للتدريب بباقى المستشفيات، وعقد البروتوكولات العلاجية والأمصال، وكذلك إمكانية الاستشارات الطبية عند الحاجة.

وقال الدكتور محمد رشاد مدير مستشفى الأحرار بالزقازيق، أن تلك الدورات تعد تطورا كبيرا فى علاج حالات السموم، بما يساعد على خفض نسب الوفيات وسرعة العلاج، حيث تم خلال الدورة التى استمرت 4 أيام تدريب الأطباء والصيادلة والتمريض على برامج وأنظمة العلاج لحالات السموم واستقبالها والفحوص الخاصة بها، وذلك تمهيدا لتمكين المستشفيات العامة والمركزية من استقبال حالات السموم وعلاجها فورا دون التأخير، حال تحويلها لمركز السموم بمستشفيات جامعة الزقازيق.

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