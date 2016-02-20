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مصرع عامل أثناء التنقيب عن الآثار بقنا‎

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مصرع عامل أثناء التنقيب عن الآثار بقنا‎ مصرع عامل أثناء التنقيب عن الآثار بقنا‎

 

أرشيفية

لقي عامل مصرعه أثناء محاولة التنقيب عن الآثار، بمنزل بمدينة الوقف في قنا، وتم القبض علي باقي المتهمين.

تلقي اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء عبد اللطيف الحناوي مدير المباحث، يفيد تمكن قوة أمنية، برئاسة النقيب مصطفي دياب وإشراف العقيد​ إبراهيم سليمان من ضبط تشكيل عصابي أثناء محاولتهم التنقيب عن الآثار بمنزل ملك ” بركات . س . ح ” عامل بمدينة الوقف بمساعدة 3آخرين.

وتبين أن​ أحد أفراد التشكيل لقي مصرعه ويدعي ” عطيتو .م .ع ” أثناء عملية التنقيب بعد سقوط حجر عليه أودى بحياته.

تحرر محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لتتولي التحقيقات​​ .

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