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نصائح لـ"ديكور" حمامات الضيوف

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السبت 20-02-2016 19:19

من المفترض أن يجمع ديكور حمامات الضيوف بين العملية والأناقة. في ما يأتي نصائح ديكور من مهندسة الديكور جُمانة أبو فاضل للتطبيق في هذه المساحة:

1. الألوان
- اتجهي نحو الألوان الحيادية، بعيداً عن تلك القوية كالأحمر مثلاً ...
- انتقي الأدوات الصحية باللون الأبيض. وكذلك، يفي اللون الأسود بالغرض، خصوصاً عندما يكون تصميم الحمام مائلاً إلى الغرابة!

2. المواد
- استعملي المواد باهظة الثمن على غرار "الموزاييك" وورق الجدران الأنيق.
- استبدلي الطلاء، وورق الجدران بالبلاط للجدران. ولكن، في حال المعاناة من مشكلة الرطوبة ضمن الحيز، يمكن استعمال البلاط، الذي يشبه ورق الجدران، في التصميم. ولا مانع من إضافة بعض قطع البلاط، وراء حوض الغسل، حمايةً للجدار من آثار الرطوبة.
- اختاري حوض الغسل المصنوع من الخشب المعالج أو الزجاج. وغالباً ما يتخذ الحوض شكل جرن يوضع على سطح خزانة الخشب. وتتم الديكور المذكور الحنفيات على شكل الشلال.

3. اكسسوارات
- اختاري "الاكسسوارات" من خشب "التيك" و"الستانلس ستيل".
- استخدمي النبات كــ"الأُركايد" في الحمّام، مع تجنّب ذلك الصناعي.

4. الإضاءة
- ثبتي وحدات الإضاءة في السقف المستعار، مع اختيارها من نوع "تريمليس" القابل لتحمّل الرطوبة والحرارة.

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