أخبار عاجلة

السيسي للبابا تواضروس: الدولة لن يثنيها شيء عن مواجهة الإرهاب -
بوتين يعزي السيسي في ضحايا مارجرجس: جريمة تدهش بوحشيتها -
مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية» -
البابا فرانسيس: نصلي من أجل ضحايا تفجير «مارجرجس» -
المفتي يدين «تفجير مارجرجس»: مجرمون يستهدفون وحدة الشعب -
بالصور| مدير أمن أسوان يتفقد الخدمات الأمنية أمام الكنائس عقب تفجير طنطا -
السيسي يدعو مجلس الدفاع الوطني للانعقاد عقب «تفجير طنطا» -
راعي كنسية العذراء بالأقصر: داعش وراء تفجيرات طنطا و القاصد غالب -
انفجار في كنيسة مار مرقس بالإسكندرية -
عفت السادات: الأحداث الإرهابية الغادرة لن تنال من وحدة النسيج الوطني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

هبوط اضطراري لطائرة لإنقاذ حياة راكبة بمطار القاهرة

Google+ Print
هبوط اضطراري لطائرة لإنقاذ حياة راكبة بمطار القاهرة هبوط اضطراري لطائرة لإنقاذ حياة راكبة بمطار القاهرة

مطار القاهرة الدولي

هبطت طائرة ركاب قادمة من جدة متجهة إلى كازبلانكا اضطراريًا بمطار القاهرة الدولي لإنقاذ حياة راكبة مغربية أصابتها وعكة صحية أثناء الرحلة .

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، أن برج المراقبة بمطار القاهرة الدولي تلقى طلبًا من قائد الطائرة بالسماح له بالهبوط لإسعاف راكبة مغربية تعاني من وعكة صحية شديدة، وعلى الفور تم السماح له بالهبوط.

وقام طبيب الحجر الصحي بإجراء الإسعافات الأولية للراكبة، و نقلها إلى المستشفى القريبة من المطار، وعادت الطائرة للإقلاع بدون الراكبة مرة أخرى متجهة إلى مدينة كازبلانكا بعد تاخر ساعة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا