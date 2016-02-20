هبوط اضطراري لطائرة لإنقاذ حياة راكبة بمطار القاهرة

هبطت طائرة ركاب قادمة من جدة متجهة إلى كازبلانكا اضطراريًا بمطار القاهرة الدولي لإنقاذ حياة راكبة مغربية أصابتها وعكة صحية أثناء الرحلة .

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، أن برج المراقبة بمطار القاهرة الدولي تلقى طلبًا من قائد الطائرة بالسماح له بالهبوط لإسعاف راكبة مغربية تعاني من وعكة صحية شديدة، وعلى الفور تم السماح له بالهبوط.

وقام طبيب الحجر الصحي بإجراء الإسعافات الأولية للراكبة، و نقلها إلى المستشفى القريبة من المطار، وعادت الطائرة للإقلاع بدون الراكبة مرة أخرى متجهة إلى مدينة كازبلانكا بعد تاخر ساعة .