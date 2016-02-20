حكاية في الجول - محمد الشناوي الحارس الذي يتقدم على الحضري.. وقتل الأهلي حلمه البلجيكي

إذا كانت عودة عصام الحضري إلى منتخب مصر خطفت كل الأضواء، ولايزال أحمد الشناوي الحارس الأول في حسابات هيكتور كوبر. فمحمد الشناوي الحارس الثالث له حكاية مختلفة.

قبل فوز بتروجيت الأخير على سموحة 3-1، حافظ محمد الشناوي على نظافة شباك الفريق البترولي في 7 مباريات متتالية. قبل أن ينهي إبراهيم صلاح رقمه الرائع.

واليوم، تحدث أحمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر عن أن ترتيبه لحراس قائمة معسكر فبراير هو أحمد الشناوي ثم محمد الشناوي ويأتي المخضرم عصام الحضري ثالثا.

هذا يحدث في الوقت الذي واجه فيه الأهلي أزمة في مباراة غزل المحلة بإصابة شريف إكرامي الذي لم يمتلك إلا مسعد عوض على مقاعد البدلاء.

الربط بين محمد الشناوي والأهلي تحديدا، يأتي بسبب أن بداية مسيرته الاحترافية مع كرة القدم كانت مع الفريق الأحمر الذي كان يواجه أزمة حقيقية بعد رحيل عصام الحضري.

ورغم ذلك لم يلعب الشناوي إلا مباراة واحدة مع الأهلي كانت ضد إنبي في مايو 2008 بعد حسم بطولة الدوري، واستقبلت شباك الحارس الذي كان يبلغ 20 عاما وقتها ثلاثة أهداف.

البداية يحكي عنها محمد الشناوي بنفسه لـFilGoal.com: "بدأت لعب الكرة مع فريق الحامول في كفر الشيخ، وبعدها شاركت في اختبارات الأهلي وهناك التقطتني أعين الكابتن إبراهيم عبد العزيز".

"لعبت مع الأهلي لـ9 سنوات منهم 4 سنوات شاركت فيهم في تدريبات الفريق الأول".

"لكنني لم أشارك مع الفريق الأول سوى في مباراة أمام إنبي بعد التتويج بالدوري بفريق من الناشئين، وخسرنا 3-0".

"لكنها كانت فرصة جيدة لأقدم نفسي للناس".

فرصة عمر

قبل هذا التاريخ، امتلك محمد الشناوي فرصة عمر ربما لا تحدث كثيرا لحراس مصريين. فهو كان قريبا من الاحتراف في بلجيكا.

لكن الشناوي لم يفلت من النهايات الحزينة لمثل هذه الفرص التي تموت على يد المطالب المادية الكبيرة التي لن يدفعها فريق أوروبي لضم لاعب شاب من مصر.

يعود الشناوي للحديث "بعد المشاركة في كأس الأمم الإفريقية للشباب، وصلني عرض احتراف في بلجيكا مع شريف أشرف، لكن شريف لم يسافر وفضل التوقيع للزمالك. وأنا خضت فترة معايشة مع فريق ستاندارد لييج".

"خضت فترة معايشة استمرت لشهر هناك، وطلبوا ضمي من الأهلي بعد ثاني أسبوع مقابل 200 ألف يورو".

وتابع بضحكة سخرية "ولكن الأهلي طلب 500 ألف يورو".

"الكابتن أحمد ناجي قال لإدارة الأهلي احتاج للشناوي".

"شعرت بالإحباط قليلا بعدما شعرت بأن ستاندارد لييج كان مصرا على ضمي وهو الفريق البلجيكي الكبير، ولكن الأهلي طلب مقابلا كبيرا ولم أحصل على فرصتي".

الرحيل عن الأهلي

تأكد الشناوي من أن فرصته مع الأهلي لن تأتي قريبا مع وجود أمير عبد الحميد وأحمد عادل عبد المنعم ورمزي صالح.

من السهل توقع قرار الحارس الشاب الذي لم يجد فرصته مع الأهلي أو حتى خارج مصر.

"جاءت النهاية، فطلبت الرحيل عن الأهلي بعد التعاقد مع رمزي صالح، من أجل البحث عن فرصتي في مكان آخر".

"انتقلت لطلائع الجيش، وكنت بديلا لغريب حافظ لمدة 4 شهور، ولا أنسى فضل الكابتن فاروق جعفر والكابتن محمد يونس لأنهما من أعادا الثقة لي".

"لازلت أتذكر الشوط الذي لعبته أمام الجونة، فهو بالنسبة لي الأهم في مشواري لأنني حافظت على التعادل لفريقي وبعده أصبحت أساسيا".

كان ذلك في 24 نوفمبر 2009 عندما شارك الشناوي بديلا للمصاب غريب حافظ، وتعادل الجيش في المباراة خارج ملعبه 1-1 ليستمر أساسيا من بعدها.

"لعبت مع الجيش لـ3 سنوات وبعدها انتقلت لحرس الحدود معارا لموسم قبل بدء مشواري مع بتروجيت".

وبعد التألق، هل يجد الشناوي اهتماما من الأهلي أو الزمالك؟

يجيب حارس منتخب مصر "الزمالك حاول ضمي من قبل، ولكن لم يحدث اتفاق".

"والحقيقة أنني لا اعتقد أن الزمالك يحتاجني بعد ضم أحمد الشناوي".

"ولم يحدث أن تحدث معي الأهلي منذ رحيلي عن الفريق".