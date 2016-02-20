مقتل 12 في اشتباكات بين الجيش وإسلاميين في بنغازي بشرق ليبيا

قال مسؤول طبي، يوم السبت، إن 12 شخصًا -على الأقل- قتلوا وأصيب 17 آخرون في اشتباكات عنيفة في مدينة بنغازي بشرق ليبيا.

وتشهد ليبيا حالة من عدم الاستقرار بعد خمسة أعوام من الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي واستغل إسلاميون متشددون الفراغ الأمني لتعزيز وجودهم هناك.

وبحسب رويترز قال ونيس بوخمادة وهو متحدث باسم القوات المسلحة الموالية للحكومة المعترف بها دوليا ومقرها شرق ليبيا إن القتال تركز معظمه في حي بوعطني. ويخوض الجيش قتالا ضد جماعات إسلامية منذ أشهر.

ويوجد في ليبيا حكومتان إحداهما في طرابلس والأخرى في الشرق. وتحظى كل واحدة منهما بدعم تحالفات من فصائل مسلحة وتتنافسان على السيطرة على مقاليد الأمور في البلاد.

ونفذت يوم الجمعة طائرات حربية أمريكية غارة جوية على ما يشتبه أنه معسكر للمتشددين في غرب ليبيا. وقتل ما لا يقل عن 50 شخصا في الغارة بينهم اثنان من موظفي السفارة الصربية خطفا في ليبيا في نوفمبر تشرين الثاني.