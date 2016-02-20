"صحة الشرقية": لا إصابات فى انفجار أبو حماد

قال الدكتور عصام فرحات، مدير إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة بمديرية الصحة بالشرقية، إن الانفجار الذى وقع قبل قليل فى أبو حماد لم يسفر عن إصابات بشرية.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أنه فور تلقى إخطار بوقوع انفجار بمركز أبو حماد بالقرب من الكوبرى العلوى على شريط السكك الحديدية، دفعت بسيارتين للإسعاف للمنطقة، وأنه لم يتم العثور على مصابين.

وكانت المنطقة المركزية للسكك الحديدية بالشرقية قررت توقف حركة القطارات مؤقتا، بين "الزقازيق - الإسماعيلية"، عقب انفجار عبوة بدائية الصنع، زرعها مجهولون على القضبان.

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