تجديد حبس أمين شرطة 15 يوم لاتهامه بسرقة سائق "توك توك" بالمنيا

أمرت نيابة مطاى بالمنيا بتجديد حبس أمين شرطة 15 يوم على ذمة التحقيق لشروعه فى سرقة سائق "توك توك" بالإكراه بمعاونة آخرين.

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارًا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس البحث الجنائى، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة مطاى من الأهالى بتمكنهم من ضبط شخصان، حال شروعهما فى سرقة دراجة بخارية "توك توك" من أحد المواطنين بالطريق الزراعى أمام قرية الكوادى.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير "مصطفى.ع" 15 سنة، عامل، ومقيم بمطاى البلد، بالتوك توك استوقفه "على.خ"، 25 سنة، عامل من المنيا، وطلب منه توصيله للطريق الزراعى ناحية قرية الكوادى، محل البلاغ، زاعمًا إصابة شقيقه فى حادث تصادم بذات الناحية.

وعند الوصول، فوجئ قائد التوك توك باستيقاف "أحمد.م"، 40 سنة، أمين شرطة بإدارة الترحيلات من المنيا، مرتديًا الملابس الميرى، ومستقلاً دراجة بخارية بدون لوحات، بدعوى تفتيشه، وانتزع مفتاح تشغيل التوك توك، وإعطائه "على.خ"، وما أن شرع الأخير فى تشغيل التوك توك، استشعر المجنى عليه محاولة سرقته، وحال منعه للمتهم، اعترضه أمين الشرطة، ما دعاه للاستغاثه بالأهالى الذين تمكنوا من الإمساك بالمتهمين، والتحفظ عليهما، وبالعرض على النيابة اصدرت قرارها المتقدم.