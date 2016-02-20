"الصحفيين": سنتقدم بمذكرة للنائب العام لوقف تنفيذ حكم حبس أحمد ناجى

أكد محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن وفدا من مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب يحيى قلاش، زار أحمد ناجى الصحفى بجريدة أخبار الأدب و المحتجز بقسم بولاق أبو العلا، بتهمة نشر مواد أدبية تخدش الحياء العام، وتنال من قيم المجتمع.

وأضاف كامل لـ"اليوم السابع"، أن أحمد ناجى معنوياته مرتفعة، والشرطة تتعامل معه بشكل لائق، مؤكدا أن النقابة ستتقدم بمذكرة غدا الأحد للنائب العام للمطالبة بوقف تنفيذ الحكم.

و لفت محمود كامل، إلى أن جبهة الإبداع المصرى أعلنت تضامنها مع ناجى وأنها تجهز لمؤتمر كبير يعقد بمقر نقابة الصحفيين الخميس القادم للتضامن مع أحمد ناجى.