موجز الصحافة المحلية.. 9 مليارات دولار استثمارات سعودية لمصر قريباً

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "اليوم السابع" تحت عنوان:"9 مليارات دولار استثمارات سعودية لمصر قريباً"، حيث افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس السبت، أعمال منتدى «إفريقيــا 2016»، الذى تنظمــه مصر بالتعاون مــع منظمــة الكوميســا بمدينــة شــرم الشــيخ، تحت مظلة مفوضية الاتحاد الأفريقــى، ويهدف المنتدى إلى تعزيز التجارة والاســتثمار فى القــارة الإفريقية، وعلى هامش أعمال المؤتمر أكد محافظ البنك المركزى طارق عامر أن تطورات سوق الصرف الأخيرة لن تؤثر على الاقتصاد، مضيفاً "الاقتصادر المصرى قوى وجاذب وقبل فترة وجيزة وقعت على 9 مليارات دولار استثمارات سعودية ستأتى الفترة المقبلة".

وكشف طارق عامر محافظ البنك المركزى‏ لجريدة "الأهرام"، أن الخطة العاجلة التى ينفذها البنك المركزى بالتعاون مع الحكومة والتنسيق بين السياستين النقدية والمالية‏،‏ نجحت فى توفير‏14‏ مليار دولار من الواردات السلعية خلال الأشهر الثلاثة الماضية‏،‏ تم توجيهها إلى مستلزمات الانتاج والعلاج والسلع الأساسية التى تهم الغالبية العظمى من المواطنين للحفاظ على الاستقرار الاجتماعى‏،‏ وذلك فى إطار البرنامج الوطنى فى الحفاظ على الموارد من العملة الصعبة وتوجيهها إلى هذه القطاعات ذات الأولوية التى تتطلب توفيرها بأسعار مقبولة مراعاة لمحدودى الدخل‏.‏

وحصلت جريدة "المصرى اليوم" على نص القرار الأول الذى أصدره المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية بتشكيل الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقيها وطبيعة عملها برئاسة اللواء عبد الله عبد الغنى، وتولى العميد خالد محمود عبد النبى منصب أمين سر ومقرر اللجنة.

وحصلت جريدة "الشروق" على أهم 8 ملاحظات للجنة إعداد مشروع لائحة البرلمان المكونة من 25 عضواً، والتى جاءت فى صورة تفسيرات جانبية تناولت اللجنة من خلالها أسباب استحداث موارد بعينها أو إدخال تعديلات عليها أو حذفها، وذلك فى النسخة النهائية للائحة المرتقب عرضها اليوم على الجلسة العامة لمجلس النواب.