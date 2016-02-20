البحث عن 3مفقودين في غرق مركب بأسوان

تستمر عمليات البحث عن المفقودين الثلاثة في حادث غرق مركب صغير بأسوان مع تضاؤل فرص العثور عليهم أحياء.

وغرقت مساء أمس إحدى المراكب أثناء رحلة نيلية بأسوان بالقرب من منطقة جبل تقوق النوبية، حيث تم انتشال 6 من ركابه ، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن المفقودين الثلاثة الباقين بعد الدفع ب 4 وحدات إنقاذ نهرى.

وأكد مصدر مسئول بالملاحة النهرية بأسوان أن المركب الغارق غير مرخص.

وقال مصدر أمنى بأسوان أنه سيتم التحفظ على سائق المركب ويدعى ي.أ عقب تماثله للشفاء حيث يخضع حاليًا إلى العلاج بمستشفى أسوان الجامعى .