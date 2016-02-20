أخبار عاجلة

السيسي للبابا تواضروس: الدولة لن يثنيها شيء عن مواجهة الإرهاب -
بوتين يعزي السيسي في ضحايا مارجرجس: جريمة تدهش بوحشيتها -
مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية» -
البابا فرانسيس: نصلي من أجل ضحايا تفجير «مارجرجس» -
المفتي يدين «تفجير مارجرجس»: مجرمون يستهدفون وحدة الشعب -
بالصور| مدير أمن أسوان يتفقد الخدمات الأمنية أمام الكنائس عقب تفجير طنطا -
السيسي يدعو مجلس الدفاع الوطني للانعقاد عقب «تفجير طنطا» -
راعي كنسية العذراء بالأقصر: داعش وراء تفجيرات طنطا و القاصد غالب -
انفجار في كنيسة مار مرقس بالإسكندرية -
عفت السادات: الأحداث الإرهابية الغادرة لن تنال من وحدة النسيج الوطني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

البحث عن 3مفقودين في غرق مركب بأسوان

Google+ Print
البحث عن 3مفقودين في غرق مركب بأسوان البحث عن 3مفقودين في غرق مركب بأسوان

أرشيفقية

تستمر عمليات البحث عن المفقودين الثلاثة في حادث غرق مركب صغير بأسوان مع تضاؤل فرص العثور عليهم أحياء.

وغرقت مساء أمس إحدى المراكب أثناء رحلة نيلية بأسوان بالقرب من منطقة جبل تقوق النوبية، حيث تم انتشال 6 من ركابه ، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن المفقودين الثلاثة الباقين بعد الدفع ب 4 وحدات إنقاذ نهرى.

وأكد مصدر مسئول بالملاحة النهرية بأسوان أن المركب الغارق غير مرخص.

وقال مصدر أمنى بأسوان أنه سيتم التحفظ على سائق المركب ويدعى ي.أ عقب تماثله للشفاء حيث يخضع حاليًا إلى العلاج بمستشفى أسوان الجامعى .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا