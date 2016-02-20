مش بس الكعب العالى خطر..اعرف مخاطر الأحذية المسطحة ومواصفات الحذاء المثالى

سمعنًا كثيرًا أن الكعب العالى يضر بالصحة وسلامة العمود الفقرى، لكن هل تعلم أن ارتداء الأحذية المسطحة أيضًا له الكثير من الأضرار الخطيرة.

ووفقًا للموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، فإن الكعب العالى يمكن أن يسبب العديد الأمراض المتعلقة بالركبتين والظهر والعمود الفقرى، لذا يلجأ معظم الأشخاص لارتداء الأحذية المسطحة، وتشير دراسة إلى أن ارتداء الأحذية المسطحة يمكن أن يكون سببا لمشاكل صحية.

وحسب التقرير، أكد عدد من أطباء العظام فى جميع أنحاء العالم، أنهم يشعرون بالقلق من ارتفاع أعداد إصابات القدم الناتجة عن الحركة فى أحذية المسطحة وأحذية البالية والشباشب.

وقال الدكتور "بريتى جادهاف" اختصاصى العلاج الطبيعى والعضلات، إن الأحذية المسطحة على الرغم من أنها مريحة إلا أنها تسبب آلامًا شديدة بالقدم والساقين وتحدث تورمًا بإصبع الإبهام بالقدم، مشيرًا إلى أن المشى فى الكعب العالى أيضًا يغير جاذبية الأرض ما يؤثر سلبيًا على الساقين.

وأشار إلى أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف الدورة الدموية الذين يرتدون الكعب العالى يكونون عرضة لتورم القدم، وأن ارتداء كعب بوصة واحدة يساعد على زيادة كمية الدم والسوائل بالأنسجة التى يتم إرجاعها من الساقين إلى الجزء العلوى من الجسم، مضيفًا أن ارتداء كعب واحد أو واحد ونصف بوصة يمكن أن يحسن من التوازن بين أسفل الظهر والساقين ويقلل من خطر آلام أسفل الظهر.

وتابع اختصاصى العلاج الطبيعى أنه لا بد من التمسك بارتداء كعب 2.50سم أو 3.50 بدلاً من ارتداء حذاء كعبه أطول من اللازم أوالأحذية المسطحة، لأن هذا الطول من الكعب يساعد على الشعور براحة تامة أثناء المشى ويخفف توتر العضلات.