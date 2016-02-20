شرطة الكهرباء تتصدى لسرقة التيار بالمرافق العامة فى بورسعيد‎

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأبراج السكنية بمنطقة "بورتكس" بحى الضواحى للوقوف على الأعمال الجارية التى تقضى الانتهاء من توصيل التيار الكهربائى لجمعيات الإسكان، التى قامت بسداد الرسوم المستحقة لإنهاء معاناة السكان.

و أصدر المحافظ ، تعليمات لشرطة الكهرباء، والحماية المدنية ، ورئيس حى الضواحى بالتنسيق مع المهندس محمد الأخرس رئيس قطاع الكهرباء للتصدى لسرقة التيار بالشوارع والميادين والمرافق العامة بدون وجه حق.

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