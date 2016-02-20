بالصور.. محافظ كفر الشيخ: نمتلك إرادة حديدية لمواجهة الصعاب والتحديات

التقى اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، بديون عام المحافظة، عددا من شباب المحافظة فى إطار سياسة المحافظة للتواصل مع المواطنين خاصة الشباب، وذلك بحضور محمد الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس مجدى عطا الله السكرتير العام المساعد.

وقال محافظ كفر الشيخ، مخاطبا الشباب: إننا نحتاج إلى أفكاركم ومقترحاتكم التى تنتهج الفكر التنويرى والابتكارى فى الحياة لحل العديد من المشاكل، ونحتاج إلى التكاتف للصالح العام، مضيفا أن الفترة القادمة تحمل الخير بحبكم لبلدكم ولن أعمل إلا الصالح لكم ولأبنائكم.

وتابع المحافظ: أطلقنا حملة مكافحة فيروس "سى"، بعد معاناة طويلة لأبناء المحافظة وسنحارب مرض فيروس "سى" بكل قوة حتى القضاء تماما عليه ومحاربة هذا المرض الخطير، وهو بمثابة تحد حقيقى أمامنا وسننتصر عليه، داعيا الشباب للمساعدة فى حملة التوعية ضد هذا المرض الخطير، مضيفا أن الفحوصات والتحاليل الطبية والعلاج بالمجان بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر".

وأوضح محافظ كفر الشيخ أنه سيتم إعلان محافظة كفر الشيخ خالية من فيروس " سى" بنهاية عام 2016 م، وشهدت الحملة خلال عملها بمركزى الرياض الحامول إقبالا غير مسبوق، ويستمر عملها غدا الأحد من مركز ومدينة كفر الشيخ، بأرض المعارض أمام مديرية التربية والتعليم، وتداوم الحملة عملها حتى نصل إلى أبعد قرية وتابع على مستوى المحافظة، وعمل الحملة يتم وفق جدول زمنى محدد، وعمل حملة التوعية اللازمة لتعظيم دور الوقاية وصرف العلاج وبالمجان .

وأكد محافظ كفر الشيخ أن المرحلة القادمة تشهد رفع كفاءة ورصف العديد من الطرق ضمن الخطة القومية لشبكة الطرق، كما سيتم إنشاء المدينة السكنية الجديدة على مساحة8000 فدان، وسيكون بها فرع للجامعة والصناعات الحرفية الصغيرة، واتخذنا خطوات جادة ودراسة وتخطيط جيد لهذا المشروع القومى الكبير، ويشرف عليه فريق من أساتذة الجامعات، خاصة أساتذة الهندسة بعدد من الجامعات المصرية، كما تشهد إنشاء العديد من المدارس لخفض كثافة التلاميذ بالفصول المدرسية، مع نقلة نوعية فى المرافق والخدمات .

أضاف محافظ كفرالشيخ: إننا نمتلك إرادة حديدية لمواجهة العديد من الصعاب والتحديات، لتحسين نوعية الحياة لأبناء محافظة كفر الشيخ .

واستمع محافظ كفر الشيخ، خلال لقائه الشباب إلى العديد من المشاكل، منها مشكلة الصرف الصحى بمدينة سيدى غازى، وسوق سيدى غازى وعمل الملعب الثلاثى بالمدينة، والدروس الخصوصية وتفعيل مجموعات التقوية، واستغلال أسوار المدارس لصالح تطوير العملية التعليمية، وارتفاع الكثافة بفصول مدرسة قرية المرابعين للتعليم الأساسى، واستكمال طريق كفر الشيخ دسوق، وتكثيف الحملات المرورية، وإزالة الإشغالات، وضبط وزن رغيف الخبز وتشديد الرقابة على المخابر، ورفع كفاءة طريق شابة الكرادوة بدسوق، وتحصيل مستحقات المحافظة من أراضى الاستزراع السمكى، تحصيل كارتة من سيارات الأسماك، وحل المشاكل بالوحدات الصحية بدمرو وأبو غنيمة بمركز سيدى سالم، والصيد الجائر ببحيرة البرلس، وتشغيل خط سير السيارات فوه المحمودية وفوه دمنهور، والقضاء مصادر تلوث المياه بفوه، بالإضافة إلى العديد من المشاكل والمقترحات .

ومن بين هذه المشاكل: تطوير طريق قلين طنطا، مشاريع الصرف الصحى، زيادة أعداد حضانات الأطفال، تكريم أمهات الشهداء، صيانة وتطوير قناطر أدفينا بمطوبس، إنشاء مركز شباب بالجزيرة الخضراء، حوادث الطريق الساحلى الدولى، إزالة الإشغالات من الشوارع، تطوير مستشفى الرياض المركزى، مشكلة مياه الشرب بقرية دمرو بسيدى سالم، طلب بشأن تحويل قرية الجرايدة مركز بيلا إلى مدينة، واستكمال مدرسة الجرايدة الثانوية، وتوفير زيت التموين، وشكوى من ارتفاع تعريفة سيارات الأجرة، ومطلب بإنشاء إدارة بيلا التعليمية، وظاهرة الباعة الجائلين بمدينة دسوق، وحل مشكلة قيود الارتفاعات بالمناطق الصناعية بشمال المحافظة، ورفع كفاءة طريق دسوق كفر الزيات، والمطالبة بإنشاء كوبرى ونقطة شرطة ووحدة إسعاف بالقنطرة شرق مدينة كفر الشيخ، واستكمال مستشفى الأورام بكفر الشيخ، وإنشاء مركز شباب بقرية شالمة، وبناء معهد فتيات بقرية شالمة مركز سيدى سالم.



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