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ضبط 1200 عبوة مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بدمياط

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ضبط 1200 عبوة مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بدمياط ضبط 1200 عبوة مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بدمياط
شنت الأجهزة الأمنية بدمياط حملات مكثفة على الأسواق للتحقق من الالتزام بعرض السلع والمنتجات بالأسعار المناسبة، ولمتابعة حركة الأسواق وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية .
>واسفرت الحملة عن ضبط 1200 عبوة مواد غذائية عبارة عن تونة ،ومياه معدنية، و سمن، وبسكويت، و علب عصائر منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.
>تحرر عن ذلك المحضر رقم 1672 لسنه 2016 جنح قسم أول دمياط .
> كما تم ضبط 5 كيلو كبدة مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمى ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2057 لسنه 2016 جنح قسم أول دمياط.

وتم ضبط 580 علبة سجائر مجهولة المصدر، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1601 لسنه 2016 جنح قسم ثان دمياط، كما تم ضبط عدد 11 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و 6 قضية عدم حمل شهادة صحية، و3 قضايا عرض لحوم مكشوفة، و 4 قضايا البيع بأزيد من التسعيرة.

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مصر 365