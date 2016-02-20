أحمد ناجى يكشف كواليس ضم "الحضرى" للمنتخب وموافقته على "الحارس الثالث"

كشف أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى، عن أسباب ضم عصام الحضرى، لقائمة الفراعنة فى المعسكر المقبل يوم 23 فبراير الجارى، استعدادا للقاء بوركينا فاسو الودى يوم 27 من نفس الشهر، قائلا إن مستوى "السد العالى" ثابت، ويتألق من مباراة لاخرى، لافتاً إلى أن الحارس مازال يحافظ على لياقته البدنية بغض النظر عن عمره، مرجعاً الفضل لإصراره على البقاء داخل المستطيل الأخضر، والتدريبات التى يخوضها تحت إشراف مدرب حراس دجلة فكرى صالح.

وأضاف أحمد ناجى، أن استبعاد الحضرى الفترة الماضية لم يكن لأسباب فنية، موضحاً أنه لا يستطيع المكابرة أمام المصلحة العامة للمنتخب الوطنى، مما دعاه لضم الحضرى لصفوف الفراعنة، خاصة فى ظل ثبات مستواه، وخوضه مباريات الموسم الماضى والحالى حتى الآن بنسبة 100%.

وأوضح مدرب حراس المنتخب، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر، فى برنامجه "الملاعب اليوم" أنه تحدث مع عصام الحضرى قبل انضمامه للفراعنه، وألمح له إمكانية ضمه -الحضرى- للمنتخب، ليصبح قدوة للاعبين، لافتا إلى أن السد العالى أكد استعداده التام للانضمام للفراعنة وجلوسه على مقاعد البدلاء، وتصنيفه الحارس الثالث، موضحاً أن الحضرى أعرب عن سعادته بخدمه منتخب بلاده قبل إنهاء مشواره الكروى، وإن جلس فى المدرجات، وليست مقاعد البدلاء.

واستطرد ناجى، أنه أبلغ الحضرى أن ضمه للمنتخب ليس مجاملة، بل إن مستواه وتألقه أجبر الجميع على اتخاذ هذا القرار، مؤكداً أن هناك 7 أو 8 حراس يٌعدون من القوام الأساسى للمنتخب الوطنى.

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