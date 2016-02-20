حبس أمين الشرطة المتهم بإطلاق الرصاص من سلاحه الميرى على بائع فى الخصوص

أمر محمد حلمى وكيل نيابة الخصوص برئاسة المستشار محمود سعيد، بحبس أمين الشرطة المتهم بإطلاق الرصاص من سلاحه الميرى على جاره فى مدينة الخصوص أربعة أيام على ذمة التحقيق، ووجهت له النيابة تهمة الشروع فى القتل والبلطجة وقررت التحفظ على سلاحه الميرى.

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية بالواقعة، ودلت تحريات المقدم محمد سعيد عرفان رئيس مباحث قسم الخصوص والنقيب محمد الجمل معاون مباحث القسم بإشراف العقيد عبد الحفيظ الخولى رئيس فرع البحث الجنائى، وكما ورد بلاغ للعقيد عمرو إدريس مأمور قسم الخصوص بنشوب مشاجرة بين "مهدى أ م" أمين شرطة من قوة مديرية أمن السويس مع أحد جيرانه يدعى "إبراهيم ياسر" - بائع فلاتر - أطلق خلالها أمين الشرطة عيارا ناريا من سلاحه الميرى استقر فى ساق جاره المجنى عليه، نتج عنه تهتك فى أوتار الساق وكسر مضاعف، وتم تحويل المجنى عليه إلى المستشفى للعلاج ولا يمكن استجوابه وتم القبض على أمين الشرطة.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 831 إدارى لسنة 2016 وبعرضه على النيابة العامة قال المتهم إنه لم يكن يقصد قتل المجنى عليه وإن الرصاصة خرجت بطريق الخطأ، فأصدرت قرارها السابق برئاسة المستشار محمود سعيد رئيس نيابة الخصوص وبإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

من جانبه أكد اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية أنه لا وجود لأى وقفات أو تظاهرات أمام قسم الخصوص والحالة الأمنية هادئة، مشيرا أن أسرة المجنى لم تستجب لأى محاولات لإثارة الفتن التى أطلقها البعض وطالبت بتنظيم وقفات وتظاهرات أمام قسم الخصوص، موضحا أن جهود الحكماء والعقلاء والقيادات الأمنية نجحت فى منع تكرار أحداث الدرب الأحمر من تجمهر ومظاهرات.

فيما قال العقيد عمرو إدريس مأمور قسم الخصوص إن مدير الأمن تحدث مع أسرة المجنى عليه واستضافهم فى مكتبة بمديرية الأمن، وأكد خلال اللقاء على عدم السماح أو التستر على أى تجاوز يصدر من أى فرد يعمل داخل جهاز الشرطة.

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