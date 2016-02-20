سكرتير عام محافظة أسيوط يشكل لجنة لحل مشاكل قرية الزاوية

شكَّل اللواء ماجد عبد الكريم، سكرتير عام محافظة أسيوط، لجنة عاجلة تضم في عضويتها مسئولي أملاك الدولة والتربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة والمياه والصرف الصحي لحل مشكلات قرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط، مؤكدًا اهتمام المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، بالعمل على كل مشكلات القرى والنجوع والاهتمام بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بقرية الزاوية ومساكن الأسر الأولى بالرعاية في قرية درنكة بمركز أسيوط رافقه خلالها المهندس محمد صلاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والعقيد عبد الرحمن حسين، مدير إدارة حماية أملاك الدولة بالمحافظة، ونبيلة محمود، رئيس مركز ومدينة أسيوط، والبدري ضيف، عضو مجلس النواب.

وبدأ السكرتير العام ومرافقوه جولتهم بقرية الزاوية بتفقد بعض خزانات الصرف الصحي والتي اشتكى الأهالي من تسببها في انتشار البعوض والرائحة الكريهة بالمنطقة، بالإضافة إلى تفقد منطقة الخور والتي تقع بجوار مدافن قرية موشا بالجبل الغربي والتي طالب الأهالي بإنشاء مجمع مدارس بها أو تخصيصها للمنافع العامة لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة لها، مطالبين بسرعة استكمال إنشاءات مركز الشباب بالقرية وإنشاء ملاعب به لخدمة شباب القرية.

> واستكمل اللواء ماجد عبد الكريم جولته بتفقد منطقة مساكن الأسر الأولى بالرعاية بقرية درنكا والتي تعاني بعض المشكلات في الصرف الصحي مصدرا تعليماته إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئيس مركز ومدينة أسيوط لحل مشكلات تلك المساكن لمنع تكرارها مستقبلا.

وفي نهاية الجولة، أصدر السكرتير العام تعليماته بحل مشكلات قرية الزاوية بحضور ممثلين عن الأهالي وعضو مجلس النواب بالدائرة والتنسيق مع القيادات التنفيذية بالمحافظة ودراسة عمل إحلال وتجديد لـ3 خزانات صرف صحي بالقرية وتخصيص بعض الأراضي بالقرية للمنافع العامة.