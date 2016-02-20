باحثون بلجيكيون يكتشفون تقنية لتجديد خلايا العظام وسرعة علاج الكسور

اكتشف باحثون من جامعة لوفين فى بلجيكا تقنية جديدة تساعد على تجديد خلايا العظام وتعجل الشفاء فى حالات الكسور حيث تكون فرص بقاء خلايا العظام على قيد الحياة ضعيفة، بسبب نقص الأكسجين وعدم وصول المواد المغذية المفيدة إلى مكان الكسر.

وقال "جيرت كارميلت" الأستاذ بجامعة لوفين فى الدراسة التى نشرها الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، إن إعادة برمجة خلايا العظام قد تزيد معدل بقائها على قيد الحياة بنسبة تتراوح بين 30% و60%، الأمر الذى يؤدى فى النهاية لتجديد خلايا العظام أثناء الكسر بشكل أفضل.

وأوضح الباحثون أنهم تمكنوا من خلال تجربة على الفئران، من إبقاء خلايا العظام على قيد الحياة وذلك عن طريق زرع جهاز استقبال للأكسجين فى خلايا العظام قبل وضع الجبس، وأكدت النتائج أن خلايا العظام بدأت تتجدد عن طريق استخدام الحمض الأمينى "الجلوتامين" فى إنتاج المزيد من المواد المضادة للأكسدة.

وأظهرت الدراسة أن 30% من خلايا العظام أثناء الكسر تجددت فى أيام قليلة من استخدام التقنية، والسبب الرئيسى يرجع إلى أن الأوعية الدموية بجميع مناطق الكسور توفر لها الأكسجين والمواد المغذية للخلايا.