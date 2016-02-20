بالصور.. محافظ مطروح يستجيب لمطالب أهالى الحمام خلال زيارته للمدينة

حل اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، عدد كبير من المشكلات الخاصة بمدينة الحمام، فى مختلف القطاعات الخدمية، خلال زيارته للمدينة. وعقد مؤتمرا شعبيا مع الأهالى للوقوف على كافة مطالبهم ومشكلاتهم المتراكمة بسبب التداخل الإدارى بين محافظة مطروح ومحافظة الإسكندرية بشأن المدينة الواقعة على حدود المحافظتين.

صدق محافظ مطروح على تخصيص قطعة أرض لإقامة مكتب للجوازات بمدينة الحمام بعد التنسيق مع مديرية أمن مطروح، للتسهيل على المواطنين، وإنشاء نقطة شرطة للمرافق لمواجهة مشكلة انتشار الباعة الجائلين وإزالة التعديات مع اتساع الرقعة السكنية للمدينة، وإنشاء مبنى للمطافئ بمنطقة الإسكان الاجتماعى بمنطقة حفر الباطن.

ووجه المحافظ بتكثيف الحملات المرورية، لضبط التكاتك غير المرخصة وسحب المخالف منها مع دعم وحدة مرور الحمام بأفراد مرور.

وشهدت جولة المحافظ لمدينة الحمام، توزيعه مواد وسلع غذائية من الدقيق والسكر والزيوت، إهداء من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لأهالى مدينة الحمام.

وفى مجال النقل والمواصلات، وجه المحافظ بسرعة تطوير مزلقان الحمام ورفع كفاءته قبل نهاية إبريل شهر المقبل، مؤكدا أنه جارِ التنسيق مع وزارة النقل والمواصلات والتنمية المحلية لتدبير الاعتماد المالية لإنشاء مزلقان جديد بالمدينة والموافقة على إنشاء 2 كوبرى علوى أحدها للمشاة والثانى للسيارات لمواجهة الازدحام المرورى على مزلقان المدينة، كذلك مخاطبة هيئة السكة الحديدية، لاستكمال سور حرم السكة الحديد وعزله عن الكتلة السكنية حماية للمواطنين وللحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.

وأكد "أبو زيد" أنه جارِ دراسة عمل طريق دائرى حول المدينة، مع استغلال الطرق الجديدة الموجودة وعمل الإعدادات اللازمة لها لتخفيف الكثافة المرورية بالمدينة.

وصدق المحافظ على دعم المدينة بأتوبيسين للنقل الجماعى، أحدهما لخدمة أهالى قرى بنجر السكر والثانى لأهالى المدينة، ووجه بسرعة مخاطبة شركة أتوبيس غرب الدلتا لتخصيص أتوبيس للعمل بين الحمام ومرسى مطروح.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى، من موقف السيارات الجديد بالمدينة، بتكلفة 750 ألف جنيه، مع استكمال كافة المرافق والانتهاء من مراحل السوق بتكلفة 5 ملايين جنيه.

وصدق محافظ مطروح على مبلغ 2 مليون جنيه لصيانة الطرق الداخلية بمدينة الحمام، ووجه بطرح المناقصة على شركات حكومية وليست خاصة، وأشار إلى أنه جارِ العمل على تمهيد الطرق لكافة التجمعات والقرى لربطها بالمدينة.

وفى قطاع الإسكان، أكد محافظ مطروح أنه جارِ تطوير السوق القبلى للمدينة وإعداد المقايسة لطرحها بتكلفة 6,5 مليون جنيه، وتطوير عمارات إسكان مجلس المدينة بمنطقة حفر لباطن بتكلفة 11 مليون جنيه، بالإضافة إلى إصدار تراخيص المبانى لإقامة 3 عمارات جديدة بتكلفة 9 ملايين جنيه، كما تم الانتهاء من إعمال ترميم 39 عمارة سكنية بتكلفة 11 مليون جنيه، وأنه جارِ تدبير الاعتماد المالي اللازم لعمل سور خارجى لنادى الحمام الرياضى، وتخصيص قطعة ارض لإقامة مدرسة للتعليم الأساسى فى وسط المدينة.

وفى مجال الصحة قرر محافظ مطروح دعم مستشفى الحمام المركزى، بطبيب تخصص مخ واعصاب وطبيب مناظير، ودعم المستشفى بجهاز للفيروسات الكبدية بتكلفة 70 ألف جنيه، وإنشاء تنك أكسجين بالمستشفى بدلا من الاسطوانات لتوفير مخزون يكفى حاجة المرضي.

ووافق المحافظ على تشغيل وحدة للإسعاف بالمستشفى بصفة دائمة مع زيادة عدد الممرضات وسرعة صيانة جهازى التنفس والتعقيم.

ووجه محافظ مطروح بعمل مرور مفاجئ على كافة مستشفيات المحافظة لضمان وجود الأطباء استجابة لشكوى المواطنين من حالات غياب بعض الأطباء.

وفى مجال الرى وجه محافظ مطروح، بسرعة تغطية الجزء المكشوف من مصرف الرويسات وتسليك الجزء المغطى، حفاظا على البيئة وسلامة المواطنين، بداية من الكيلو 50 حتى الكيلو واحد بمدخل قرية الرويسات، وعمل سحارة إضافية تحت ترعة النصر لمجابهة ارتفاع مناسيب مياه الصرف الزراعى بقرى بنجر السكر.

كما وجه المحافظ بتطوير ماكينة الرفع الموجودة فى مصرف الغربينات لمجابهة زيادة مناسيب المياه والحفاظ على مبانى وزراعات المواطنين، كما صدق على دعم محطة صرف الرويسات بمحطتين بطاقة 14 مترا مكعبا لمنع تعرض مبانى وزراعات المواطنين للغرق.

ومخاطبة وزارة الرى لإعادة ضخ المياه فى خط 1000مليمتر للمياه العكرة، وسرعة الانتهاء من محطة الصرف الصحى بمدينة الحمام وسرعة تطوير وصيانة شبكة مياه الشرب بالمدينة قبل نهاية العام الجارى.

ووجه المحافظ بضرورة استغلال مساحة كبيرة غير مستغلة بمحطة مياه الحمام لعمل رافع وخزان استراتيجي للمياه، ووضعها ضمن الخطة المستقبلية لمدينة الحمام، حتى عام 2037، مع سرعة الانتهاء من توصيل مياه الشرب الى كافة النجوع والتجمعات المحرومة بالمدينة، مع تدبير الاعتماد المالية اللازم ضمن الخطة الاستراتيجية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح.

وصدق المحافظ على دعم مجلس مدينة الحمام بـ 3 سيارات كسح للمياه، والموافقة على تركيب عدادات كودية للمياه والكهرباء للمبانى المخالفة بالمدنية.

وفى مجال التشغيل وتوفير فرص عمل أكد المحافظ انه تمت الموافقة على تثبيت 34 موظفا متعاقدا بمدينة الحمام من إجمالى 51 وجارِ تثبيت الباقين، وصدق المحافظ على تعيين شخصين من ذوى الاحتياجات الخاصة بالأجر اليومى.



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