قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيا في “باب العامود” وسط القدس المحتلة

أعلنت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت شابا في “باب العامود” وسط القدس المحتلة بزعم حيازته سكينا.

وقالت المصادر، إن الشاب يبلغ من العمر 18 عاما، ومن سكان “قطنة” شمال غربي القدس، واعتقل بزعم محاولته طعن جنود أوقفوه للتفتيش في “باب العامود” وسط القدس المحتلة وتم تحويله للتحقيق.

يأتي ذلك فيما أصيب طفل جراء انفجار قنبلة غازية في وجهه بعد إلقائها من قبل جنود الاحتلال بشكل مباشر صوبه خلال مواجهات اندلعت على المدخل الغربي لبلدة “سلواد” شرق محافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، كما أصيب ثلاثة شباب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة لإصابة آخرين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع خلال تلك المواجهات.

أ ش أ