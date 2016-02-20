أخبار عاجلة

السيسي للبابا تواضروس: الدولة لن يثنيها شيء عن مواجهة الإرهاب -
بوتين يعزي السيسي في ضحايا مارجرجس: جريمة تدهش بوحشيتها -
مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية» -
البابا فرانسيس: نصلي من أجل ضحايا تفجير «مارجرجس» -
المفتي يدين «تفجير مارجرجس»: مجرمون يستهدفون وحدة الشعب -
بالصور| مدير أمن أسوان يتفقد الخدمات الأمنية أمام الكنائس عقب تفجير طنطا -
السيسي يدعو مجلس الدفاع الوطني للانعقاد عقب «تفجير طنطا» -
راعي كنسية العذراء بالأقصر: داعش وراء تفجيرات طنطا و القاصد غالب -
انفجار في كنيسة مار مرقس بالإسكندرية -
عفت السادات: الأحداث الإرهابية الغادرة لن تنال من وحدة النسيج الوطني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إصابة 3 سيدات فى حادث سير بشمال سيناء

Google+ Print
إصابة 3 سيدات فى حادث سير بشمال سيناء إصابة 3 سيدات فى حادث سير بشمال سيناء
أصيبت اليوم 3 سيدات بشمال سيناء فى حادث سير على طريق العريش القنطرة.

قال مصدر أمنى إن سيارة ملاكى عللا طريق "العريش القنطرة شرق" بمركز بئر العبد، ما أسفر عن إصابة "نجاح.م.ى-52 سنة" باشتباه ما بعد الارتجاج، و"هبة.ف.أ-29 سنة"بكدمات متفرقة وجروح، و"مى.م.إ-42 سنة" باشتباه خلع بالكتف الأيسر، ونقل المصابين لمستشفى بئر العبد المركزى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365