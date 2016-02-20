إصابة 3 سيدات فى حادث سير بشمال سيناء

أصيبت اليوم 3 سيدات بشمال سيناء فى حادث سير على طريق العريش القنطرة.

قال مصدر أمنى إن سيارة ملاكى عللا طريق "العريش القنطرة شرق" بمركز بئر العبد، ما أسفر عن إصابة "نجاح.م.ى-52 سنة" باشتباه ما بعد الارتجاج، و"هبة.ف.أ-29 سنة"بكدمات متفرقة وجروح، و"مى.م.إ-42 سنة" باشتباه خلع بالكتف الأيسر، ونقل المصابين لمستشفى بئر العبد المركزى.

>