مصرع شاب فى حادث تصادم جرار زراعى بدراجة نارية برأس سدر

لقى شاب مصرعه بعدما صدمه جرار زراعى وهو يستقل دراجته النارية، برأس سدر، وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام مساء اليوم.

كان اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء تلقى بلاغا بحادث تصادم جرار زراعى مع درجة نارية، وعلى الفور انتقل رئيس مباحث رئيس رأس سدر المكان الحادث الذى أسفر عن مصرع فتحى عيد سلمى.

وتلقى الدكتور أحمد المرسى مدير الطب العلاجى رئيس غرفة العمليات بمديرية الصحة إخطارًا من الدكتور عادل الصافورى مدير مستشفى رأس سدر العام بوقوع حادث تصادم جرار زراعى مع دراجة نارية على بعد 10 كيلومترات شمال مدينة رأس سدر، أسفر عن مصرع فتحى عيد سلمى 27 سنة من العريش، تم وضع الجثة بثلاجة مستشفى رأس سدر العام وتم إخطار النيابة لتتولى التحقيق.