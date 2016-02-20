تركيا تطلب تأييدًا أمريكيًا غير مشروط ضد وحدات حماية الشعب الكردية

قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، يوم السبت، إن تركيا ستتخذ إجراءات أمنية جديدة في أنحاء البلاد وخاصة في العاصمة أنقرة في أعقاب تفجير سيارة ملغومة هناك الأسبوع الماضي خلف 28 قتيلا.

وأضاف داود أوغلو في إفادة للصحفيين بثها التلفزيون على الهواء مباشرة إن إعلان جماعة صقور حرية كردستان التركية المسؤولية عن الهجوم مجرد غطاء يستهدف درء التهمة عن وحدات حماية الشعب الكردية.

وبحسب رويترز، حث أوغلو واشنطن -وهي أيضا عضو بحلف شمال الأطلسي مثل أنقرة- على أن تعتبر أي هجوم على تركيا بمثابة هجوم على الولايات المتحدة.