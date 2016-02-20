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مقتل جنديين ومدني في هجوم مسلحين في كشمير

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مقتل جنديين ومدني في هجوم مسلحين في كشمير مقتل جنديين ومدني في هجوم مسلحين في كشمير

أرشيفية

قالت الشرطة الهندية، إن مسلحين هاجموا قافلة لقوات الأمن ومبنى حكوميا في إقليم كشمير المتنازع عليه، يوم السبت، مما أسفر عن مقتل جنديين على الأقل ومدني.

وهاجم المسلحون أفراد قوات شرطة الاحتياط المركزية بالقرب من سريناجار عاصمة الإقليم قبل اقتحام منشأة كان يتلقى فيها نحو 100 شخص برنامجا تدريبيًا.

وبحسب رويترز، قال المفتش العام للشرطة سيد جواد مجتبى جيلاني، إن 13 من أفراد الشرطة أصيبوا في الهجوم.

وأضاف أن القوات ما زالت تشتبك مع المسلحين لكن الشرطة تمكنت من إجلاء المدنيين المحاصرين في المبنى إلى مكان آمن.

 

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