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إنهاء خصومة ثأرية بين "آل مصيخ" و"الحسناب" استمرت 8 سنوات فى أسوان

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إنهاء خصومة ثأرية بين "آل مصيخ" و"الحسناب" استمرت 8 سنوات فى أسوان إنهاء خصومة ثأرية بين "آل مصيخ" و"الحسناب" استمرت 8 سنوات فى أسوان
شهدت مدينة الرديسية بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، اليوم السبت، مراسم إتمام الصلح بين عائلتى "آل مصيخ والحسناب"، بحضور الآلاف من المواطنين، وذلك لإنهاء خصومة ثأرية بينهما استمرت قرابة 8 سنوات.

بدأت مساعى الصلح منذ وقوع المشاجرة بين أطراف العائلتين، وسعت لجنة الصلح بإدفو برئاسة الشيخ تقادم الليثى، لتقريب وجهات النظر وإنهاء الخصومة الثأرية بين العائلتين، لعودة الوفاق والمحبة والعلاقات الطيبة بين الأطراف المتخاصمة.

جدير بالذكر، أن واقعة الخصومة ترجع إلى حوالى 8 سنوات، عندما وقعت مشاجرة بين عائلتى آل مصيخ والحسناب، بسبب الخلاف على قطعة أرض، وأسفرت عن وفاة "عوض الله أحمد خليل" واتهم فيها أولاد عبد القادر حسن من الحسناب، وتم حبس "حسن عبد القادر"، والذى أنهى مدة العقوبة فى الأحكام الصادرة ضده فى الواقعة.

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